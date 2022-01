Mittelsachsen: Bei Omikron-Befund strengere Quarantäneregeln

Mittelsachsen

In Mittelsachsen steigt der Anteil der Omikron-Nachweise – bislang gibt es sechs bestätigte Fälle, so das Landratsamt. Für diese Personen gelten andere Quarantäneregeln. Wer geimpft oder genesen ist, muss 14 Tage in Quarantäne. Eine Freitestung ist nicht möglich. Wer mindestens zweimal geimpft ist oder als genesen gilt, muss sich ebenfalls 14 Tage absondern, kann sich bei einem asymptomatischen Verlauf aber freitesten. Für Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten gibt es weniger Ausnahmen von der Quarantäne. Das Gesundheitsamt kontaktiert die Indexfälle mit Omikron-Befund telefonisch.

926 Verstorbene

Acht weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen, meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch. Die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Pandemiebeginn wächst damit in Mittelsachsen auf 926. Die Zahl der Patienten, die in mittelsächsischen Kliniken wegen Corona stationär behandelt werden müssen, ist leicht auf 45 gesunken (-1), derer, die auf den Intensivstationen beatmet werden müssen auf 15 (-2). Vor einer Woche gab es in den Krankenhäusern 56 Corona-Patienten, von denen 14 beatmet werden mussten.

Inzidenz bei 180

Die bestätigten Coronavirus-Nachweise seit Pandemiebeginn steigen auf 56 758. Das bedeutet ein Plus von 169. Innerhalb einer Woche ist die Fallzahl um 742 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut ist deutlich gesunken. Sie beträgt jetzt 180,4 (-86,3 gegenüber Vortag). Damit ist die Inzidenz so niedrig wie zuletzt Mitte Oktober 2021. Vor zwei Wochen war die Inzidenz mit dem Wert von 343 fast doppelt so hoch wie derzeit.

Von daz/obü