Mittelsachsen/Hartha

Beim Thema Windkraft scheiden sich bekanntlich die Geister. Das ist bei der jüngsten Sitzung des Kreistages Mittelsachsen in der Hartarena erneut sehr deutlich geworden. Ein Antrag der AfD-Fraktion lag auf den Tischen der Kreisräte. Dieser beinhaltete drei Punkte: 1. Der Landrat soll gegenüber der sächsischen Regierung schnellstmöglich Rechtssicherheit bei der Errichtung von Windkraftanlagen (WKA) einfordern. Ein Mindestabstand von 1000 Metern zur nächsten Wohnbebauung unabhängig von der Anzahl der Einwohner sei festzulegen. Das soll für den Neubau von Windkraftanlagen gelten und für den Austausch vorhandener alter Anlagen gegen neue. 2. Der Landrat soll gegenüber der sächsischen Regierung anmahnen, weiterhin keine Errichtung von Windkraftanlagen in den sächsischen Wäldern zuzulassen. 3. Der Landrat soll die sächsische Regierung und den Landtag auffordern, beim Bund auf eine Reform des Immissionsschutzgesetzes hinzuwirken. Diese soll einen Mindestabstand von zehn mal der Gesamthöhe der jeweiligen Windernergieanlage (10H-Regelung) zur nächsten Wohnbebauung beinhalten.

Noch fehlt Regionalplan

Der Kreistag stimmte über die Punkte einzeln ab – für jeden gab es eine mehrheitliche Zustimmung. Dabei kamen die Ja-Stimmen von der AfD sowie auch von der Fraktion von CDU/Regionalbauernverband, von den Freien Wählern und der FDP. Vor allem aus dem Lager von SPD, Grünen und Linken gab es die Gegenstimmen.

Noch vor der Abstimmung hatte Landrat Matthias Damm (CDU) erklärt, dass es nach seiner Auffassung dieses Antrages nicht bedurft hätte, da der zuständige Planungsverband Region Chemnitz jetzt dabei sei, einen Regionalplan Windkraft zu entwickeln und die Abstandsregel von 1000 Metern dort aufnehmen werde. Bei laufenden Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen im Landkreis fehlten noch Unterlagen. Ansonsten müsse aber nach aktuellem Baurecht und nach Einzelabwägung entschieden werden. Für die AfD-Fraktion ist gerade dieser Punkt ein großes Problem: „Unternehmen planen in Mittelsachsen die Errichtung neuer Windkraftanlagen in erheblich kürzerer Distanz zur Wohnbebauung als 1000 Meter. Teilweise werden Anlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 250 Metern in weniger als 750 Metern Abstand zur Wohnbebauung geplant“, stellte der Vize-Chef der AfD-Fraktion, Rolf Weigand, fest.

Kreisräte diskutieren kontrovers

Darüber und über die Problematik von WKA in Wäldern diskutierten die Kreisräte vor der Abstimmung sehr kontrovers. „Jetzt haben wir die 130-Meter-Klasse bei Windrädern, was kommt ist die 250-Meter-Klasse. Und da sind 1000 Meter zu wenig. Ich würde mir die 10H-Regel wünschen“, sagte Steffen Schneider von den Freien Wählern, der zudem für mehr Eigenverantwortung der Regionen plädiert, damit diese beispielsweise mehr auf Photovoltaik statt auf Windkraft setzten könnten. Jörg Woidniok von der CDU erklärte, dass der Ausbau von Windkraft nicht gegen die Landschaft und Natur und vor allem nicht gegen die Interessen der Menschen erfolgen könne. „700 Meter Abstand von großen Anlagen hat mit den Bürgerinteressen nichts zu tun“, so Woidniok. „Alles was zukunftsorientiert ist, wird von der AfD abgelehnt“, findet hingegen Simone Raatz von der SPD. Mit Blick darauf, dass viele AfD-Leute die Kernenergie favorisieren, fragte sie in deren Richtung : „Wo bitteschön sollen in Sachsen dann die radioaktiven Abfälle gelagert werden?“ Jana Pinka von den Linken rechnet vor, dass bei einer 10H-Regel der Ausbau von Windenergie in Sachsen zum Erliegen käme, wofür sie von der AfD Beifall erhielt. Pinka sieht für die mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung den Grund darin, dass es für die Bürger zu wenige Vorteile durch Windkraft gibt. Die bündnisgrüne Lea Fränzle wurde grundsätzlich: „Wir müssen aus der fossilen Verstromung raus. Gerade jetzt sehen wir die Folgen des Klimawandels auch bei uns sehr deutlich.“ Was WKA im Wald betrifft, sieht sie die Möglichkeit, Brachflächen zu nutzen, die durch Borkenkäferbefall entstanden sind. Hier zweifelt AfD-Kreisrat und Forstwirt Jörg Bretschneider am Verständnis der Grünen von Ökologie und Nachhaltigkeit: „Wenn ein Wald wegen des Borkenkäfers verschwunden ist, dann gilt es diesen natürlich wieder aufzuforsten. Das ist nachhaltig.“

Von Olaf Büchel