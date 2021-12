Mittelsachsen: Einfach zu viel – Kontaktverfolgung eingestellt

Region Döbeln

Am Sonntag meldet das Gesundheitsamt des Landratsamtes Mittelsachsen 322 neue Covid-19-Fälle. In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden 151 Corona-Patienten behandelt, davon 24 beatmet.

Die Inzidenz liegt bei 2208,5. Hintergrund für das derzeit hohe Fallaufkommen ist eine Systemumstellung im Gesundheitsamt. Seit dieser Woche erfolgt keine Kontaktpersonennachverfolgung mehr. Betroffene erhalten automatisch die Bescheide. Aufgrund des hohen Fallaufkommens gab es in der Verfolgung zum Teil einen großen Rückstau. Dieser wird nun abgearbeitet.

Landrat ruft zur Besonnenheit auf

Heute hat sich Landrat Matthias Damm direkt an die Bevölkerung gewandt. Anlass sind deutschlandweiten Aufrufe im Internet morgen in Freiberg gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. „Wir brauchen Niemanden, der überregional sich Freiberg ausgesucht hat, um sein Aufmarschgebiet zu erweitern und ´Widerstand` zu leisten. Wir brauchen Niemanden, der Konflikte zuspitzt und diese in den Vordergrund um Polizeikräfte zu attackieren“, heißt in dem Aufruf, der auf heute auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht wurde.

„Was wir brauchen, sind Menschen in der Region, die Verantwortung übernehmen und sich für eine vielfältige, engagierte und solidarische Bürgergesellschaft einsetzen. Dies umso mehr, als die jetzige Zeit für alle Herausforderungen mit sich bringt, die es so in dieser Form sicherlich so noch nicht gegeben hat“, so Damm.

„Prüfen Sie bitte genau, welche Person oder welche Parole Sie mit Ihrer Teilnahme unterstützen würden.“ Der Landrat fordert dazu auf, nicht zuzulassen, dass Freiberg oder auch andere Städte des Landkreises und des Freistaates durch unsachliche Aktionen Schaden nehmen und in Misskredit gebracht werden. „Die vergangenen fast zwei Jahre waren und sind eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft, der viel abverlangt wird und eine kritische Begleitung ist in einer Demokratie wichtig – mit Respekt, Sachlichkeit und auch Toleranz von allen Seiten“, so Damm abschließend.

Hinweis: Das Bürgertelefon des Landkreises zu Corona ist ab Montag wieder zwischen 9 und 15 Uhr unter der Rufnummer 03731 799-6249 erreichbar. Ein Schema auf der Internetseite gibt ausführliche Informationen zu den Quarantäneregeln.

Von daz