Mittelsachsen: Frau stirbt an der Grippe

Mittelsachsen

Alle reden über Corona, aber was ist mit der Grippe? Denn auch diese Infektionskrankheit hält den Landkreis in Atem. „Wir haben in der 10. Kalenderwoche 237 Influenzafälle registriert“, informiert Cornelia Kluge, Pressereferentin im Landratsamt Mittelsachsen. Dessen Gesundheitsamt erfasst die Zahl der Grippeerkrankungen. Daran ist jetzt eine 91-Jährige gestorben, wie Cornelia Kluge weiter mitteilt.

„Insgesamt haben wir jetzt 1207 Meldungen in der Saison 2019/2020“, so die Pressereferentin weiter. Bis zum 9. März gab es laut Auskunft des Landratsamtes keinen Mittelsachsen, der am Corona-Virus erkrankt war. Allerdings machen sich viele Leute offenbar auch wegen dieser Krankheit Sorgen. Davon zeugen die bis zu 400 Anrufe, die täglich beim Kreis-Gesundheitsamt dazu eingehen.

Von daz