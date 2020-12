Mittelsachsen: Fünf weitere Todesfälle über Heiligabend

Mittelsachsen

Für den 24. Dezember meldet das Gesundheitsamt vom Landkreis Mittelsachsen 345 neue Fälle von Corona. Damit steigt die Gesamtzahl im Landkreis auf 9 415. Aktuell werden 143 Patienten in den Krankenhäusern im Landkreis behandelt, 15 Patienten werden beatmet. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 530,4.

Es gibt fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Dabei handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 85 und 92 Jahren sowie um drei Männer im Alter von 83 bis 86 Jahren.

Anzeige

Der Inzidenzwert nach dem Robert-Koch-Institut liegt bei 530,4. In den einzelnen Regionen wurden seit der Zählung in Döbeln 1486 Corona-Fälle bekannt, in Freiberg 4485 und in Mittweida 3442 Fälle.

Von daz