Mittelsachsen: Größere Objekte für Unterbringung von Kriegs-Flüchtlingen gesucht 

Mehr als 300 Angebote für über 1000 Wohnungen und Unterbringungsmöglichkeiten für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind inzwischen im Landratsamt Mittelsachsen eingegangen. Diese Angebote sind jedoch sehr verschieden. Sie reichen von möblierten Zimmern bis zu unsanierten Wohnungen, wie die Kreisverwaltung informiert. Die Sichtung und Kategorisierung nehme deshalb Zeit in Anspruch. Eine Rückmeldung könne nur zeitversetzt erfolgen. Zahlreiche Wohnungsunternehmen und Kommunen hätten ihre Unterstützung deutlich signalisiert. „Beispielsweise können ab Montag zwölf Wohnungen in Lunzenau belegt werden. Weitere Wohnungen in anderen Kommunen sollen in den kommenden Wochen vorbereitet werden“, erklärt Landrat Matthias Damm (CDU). Details könnten genannt werden, wenn alles genau feststeht. Kommende Woche könnten 285 zusätzliche Plätze zur Verfügung stehen, so in den Gemeinschaftsunterkünften in Freiberg (200), Mobendorf (45) sowie in den Wohnungen in Lunzenau mit 28 Plätzen. Die tatsächliche Belegung entscheide sich in den kommenden Tagen und hänge von den Zuweisungen durch die Zentrale Ausländerbehörde ab. Kurzfristig seien dem Landkreis für Mittwoch 22 Personen zugewiesen worden, die in verschiedenen bereits vorhandenen Objekten untergebracht werden. Diese nennt der Landkreis zum Schutz der Personen nicht.

Größere Einrichtungen gesucht

Ein Schwerpunkt bei der Suche nach Unterbringungen liege weiterhin auf größeren Einrichtungen. „Hier sind wir mit potenziellen Partnern im Gespräch. Wir wissen, dass wir uns derzeit in einer Drucksituation befinden. Aber wir werden zielorientiert, konstruktiv und mit Bedacht die erforderlichen schnellen Entscheidungen treffen“, sagt der Landrat. Er bitte erneut um Verständnis, dass die Rückmeldungen nicht sofort erfolgen. Die Besichtigung jeder einzelnen Wohnung nehme Zeit in Anspruch. Als Orientierung für Wohnungsangebote wurde auf der Internetseite des Landratsamtes eine Checkliste veröffentlicht. Landrat Matthias Damm: „Die Solidarität in der Bevölkerung ist weiterhin sehr groß, darüber bin ich sehr dankbar und hoffe, dies hält auch in den kommenden Wochen an. Denn diese Herausforderung ist nur gemeinsam mit den Kommunen und der Bevölkerung zu bewältigten.“

Kontakt zu Gleiwitz

In einer Videokonferenz haben sich am Montag die drei Partnerlandkreise Calw, Gliwice (Gleiwitz) und Mittelsachsen zur Flüchtlingssituation ausgetauscht. Diese sei angespannt. Rund 360 Flüchtlinge sind demnach bereits in den acht Gemeinden des polnischen Landkreises Gleiwitz untergebracht, weitere 1000 sollen es nach ersten Informationen noch werden. Die meisten Flüchtlinge erreichten Polen über die östliche Grenze, viele Flüchtende konzentrierten sich auf die Industriestädte. Es herrsche teilweise große Armut, die Menschen kämen nur mit ganz wenigen Dingen an der Grenze an. Frauen würden sich fremden Kindern annehmen und diese auf ihrem Weg begleiten. Tenor der Konferenz war: „Wir stehen auch in schwierigen Zeiten zusammen und zu Europa.“ In allen drei Kreisen ist die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung sehr groß, Ukrainer werden teilweise privat untergebracht. Regelmäßig soll es nun auf dieser Basis einen Austausch geben, auch im Hinblick auf mögliche gegenseitige Hilfen.

Fragen-Antwort-Katalog

Auf der Internetseite des Landkreises wurde ein umfassender Frage-Antwort-Katalog zu vielen Themenbereichen im Zusammenhang mit der Flucht veröffentlicht. Dabei geht es um das Aufenthaltsrecht, Arbeit, Helfen, Unterstützung vom Staat bis zur Gesundheitsversorgung und der Unterbringung. Aktuell werde dieser Katalog noch in die ukrainische Sprache übersetzt. Es wird darum gebeten, für eventuelle Fragen zunächst diesen Katalog zu nutzen und wenn sich Dinge nicht klären, auf das Bürgertelefon unter der 03731 799-3740 zurückzugreifen. Der Katalog soll ständig ausgebaut werden. Ausführlich ist schon jetzt die Registrierung erklärt. Circa 700 Menschen aus der Ukraine haben sich schon auf diese Weise bei der Stabsstelle für Asyl und Ausländerangelegenheiten gemeldet. Die Behörde setzt sich mit den Betroffenen für eine Terminvergabe in Verbindung, insbesondere zur Beantragung der Aufenthaltserlaubnis und zur Gewährung von Leistungen.

