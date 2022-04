Region Döbeln

Seit Sonntag sind die meisten Alltagsbeschränkungen im Zusammenhang mit Corona nicht mehr gültig. Auf einige Dinge muss trotzdem noch geachtet werden. Die Maskenpflicht gilt zwar nur noch in Gesundheitseinrichtungen und im öffentlichen Nahverkehr. Dennoch empfiehlt die Landesregierung in Sachsen, weiterhin auf den Mund- und Nasenschutz zurückzugreifen und persönliche Kontakte zu reduzieren. Schließlich ist die Corona-Infektionsrate und damit der Krankenstand nach wie vor hoch.

Auch im Landkreis Mittelsachsen ist die Inzidenz am Sonntag wieder gestiegen – von 1292,3 am Freitag auf 1345,4 (+53,1). Außerdem meldet das Gesundheitsamt Mittelsachsen am Wochenende 751 nachgewiesene Neuinfektionen. Unverändert hingegen ist die Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten in den Krankenhäusern (83/vier beatmet).Weitere Todesfälle gab es nicht zu beklagen.

Von daz