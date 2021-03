Mittelsachsen: Impfen mit Astrazeneca geht weiter, Inzidenzwert über 100

Mittelsachsen/Region Döbeln

Im Impfzentrum Mittweida werden die Impfungen mit Astrazeneca ab Sonnabend fortgesetzt. Darüber informiert der Leiter der Einrichtung, René Illig. Hintergrund ist die Freigabe durch die Europäische Arzneimittelbehörde.

Alle Personen, die einen schriftlich abgesagten Termin zwischen dem 20. und 22. März haben, können diesen Termin nun doch wahrnehmen. Sie können zur ursprünglich gebuchten Zeit ins Impfzentrum über dem Simmelmarkt kommen.

Alle Personen, die den Termin nicht mehr wahrnehmen können, erhalten automatisch und schriftlich in der 12. Kalenderwoche ein neues Impfangebot. Dies gilt auch für die Personen, deren Termine ab dem 15. März ausfallen mussten. Erstimpfungen mit Biontech erfolgen in Mittweida noch nicht wieder, weil dieses Vakzin für die aktuellen Zweitimpfungen benötigt wird. Ausführlich informiert das DRK auf seiner Internetseite.

Inzidenzwert bei 101,9

Der Inzidenzwert für Mittelsachsen ist auf 101,9 gestiegen (+9,9). Sollte der Wert auch am Sonnabend und Sonntag und damit drei Tage in Folge über 100 liegen, müssten die jüngsten Lockerungen im Landkreis per Dienstag wieder zurückgenommen werden.

Das Gesundheitsamt meldete 114 neue Infektions-Fälle. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Nachweise in Mittelsachsen auf 16 605. Davon entfallen 3 327 Fälle auf den Altkreis Döbeln (+25), 6 893 auf den Altkreis Freiberg (+43) und 6 385 auf den Altkreis Mittweida (+46). Die Zahl der Toten (586) ist nicht gestiegen. In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 37 Covid-19-Patienten behandelt (+7), davon 7 beatmet (+/-0).

Von daz/obü