Mittelsachsen: Informativer Rundflug zum Thema Ausbildung

Region Döbeln

Ab Montag, 24. Januar, können sich die Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe sieben für die „Woche der offenen Unternehmen“ im Landkreis über ihre Schule oder online auf www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de anmelden. Mit der Aktion wollen Arbeitsagentur, Landratsamt, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft und Handwerkskammer sowie Firmen die Schüler und Eltern für die Berufsorientierung sensibilisieren.

Persönliche Kontakte wichtig

In der Woche vom 14. bis 19. März können sich Schülerinnen und Schüler des Landkreises Mittelsachsen einen Überblick über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in ihrer Region verschaffen und den Alltag in den Firmen vor Ort kennenzulernen.

Die persönlichen Kontakte sollen helfen, den geeigneten Praktikums-, Ausbildungs- oder Studienplatz zu finden. Das Kennenlernen der Bedingungen vor Ort, in Produktionshallen, Werkstätten, im Büro, in Kitas, im Krankenhaus, in Lagerhallen und Verkaufseinrichtungen oder einen Betrieb der Land- oder Forstwirtschaft hilft bei der Wahl des Berufes.

Beginn immer 14 Uhr

In den vergangenen Tagen erhielten die Jugendlichen über die Schulen eine Broschüre mit den Angeboten zu Informationsveranstaltungen und Betriebsbesichtigungen. Über 200 Unternehmen erklärten ihre Teilnahme und erlauben einen praxisnahen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Über 600 einzelne Veranstaltungen sind in der Broschüre aufgeführt. Bis auf wenige Ausnahmen laufen alle Veranstaltungen ab 14 Uhr.

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern willkommen

Nicht nur die Schüler, auch deren Eltern sind eingeladen, diese Angebote der Unternehmen zu nutzen, um sich mit dem Thema Berufsorientierung auseinanderzusetzen. Noch immer gibt es Auszubildende, die eine Lehre abbrechen oder in eine andere Ausbildungsrichtung wechseln. Die Woche der offenen Unternehmen soll helfen, sich bereits frühzeitig ein realistisches Bild von den in Frage kommenden Ausbildungsmöglichkeiten zu verschaffen, um eine gut vorbereitende Berufsentscheidung treffen zu können.

Praxisnahe Berufsorientierung

„Wir hoffen, dass praxisnahe Berufsorientierung wieder stattfinden kann. Die mittelsächsischen Unternehmen, die Schülerinnen und Schüler unseres Landkreises und darüber hinaus haben diesbezüglich viel Nachholbedarf. Wir wünschen uns, dass uns auch recht viele Schülerinnen und Schüler aus anderen Landkreisen zur Woche der offenen Unternehmen in Mittelsachsen besuchen. Es lohnt sich.“, so Jens Spreer vom Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung der Landkreisverwaltung.

Von daz