Mittelsachsen/Region Döbeln

Die Inzidenz in Mittelsachsen ist zum Samstag laut Robert Koch-Institut auf 5,9 gesunken (-1,7). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise im Landkreis ist um einen Fall auf nunmehr 24.294 angestiegen. In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit acht Patienten (+/– 0) wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt, davon sechs (+/- 0=beatmet. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona meldet das Gesundheitsamt nicht, die Zahl liegt im Landkreis bei 697.

Von DAZ