Mittelsachsen: Landkreis nimmt für Denkmaltag die Fäden in die Hand

Ein Denkmaltag in Coronazeiten? Das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zwar schon ausgegeben. Es lautet „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“

Stiftung auf virtuellem Weg

Doch auf Grund der aktuellen Gesundheitsschutzmaßnahmen hat die Stiftung die diesjährigen Veranstaltungen, die immer am zweiten Septembersonntag geboten werden, in eine virtuelle Fassung überführt. Das bedeutet, dass eine zentrale Anmeldung unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter in gewohnter Form entfällt beziehungsweise nur für eine elektronische Präsentation von Gebäuden genutzt werden kann, wie jetzt das Landratsamt Mittelsachsen informiert.

Unabhängig davon wolle die Kreisbehörde den Verdienst und das Engagement zahlreicher Objekteigentümer in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stellen – und zwar zum gewohnten Zeitpunkt. Die feierliche Eröffnungsveranstaltung des Landkreises ist demnach am 13. September um 10 Uhr auf der Burgruine Frauenstein geplant. Dabei sollen auch die diesjährigen mittelsächsischen Denkmalpreise übergeben werden. Zudem erscheint eine neue Ausgabe der Druckschriftenserie „Denkmale im Landkreis Mittelsachsen“.

Landratsamt nimmt Anmeldungen an

Das Landratsamt Mittelsachsen teilt weiterhin mit, dass es in diesem Jahr die zentrale Anmeldefunktion für all jene Bürger, Vereine, Kommunen und sonstigen Institutionen übernimmt, die sich mit ihrem Denkmal am 13. September vorstellen wollen. Die Spannweite der Möglichkeiten reiche von Führungen durch das Bauwerk über Ausstellungen bis hin zu kleinen künstlerischen Einlagen, wie Musik.

Bis zum 15. Juli können sich alle Interessierten anmelden. Das Formular dafür ist auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-mittelsachsen.de unter „Neuigkeiten“ zu finden. Wichtig sei die Benennung von Adresse und gegebenenfalls Art des Objektes, eines Ansprechpartners (Telefon und E-Mailadresse) sowie der geplanten Aktionen einschließlich der Uhrzeit beziehungsweise des Zeitablaufes.

Die Kreisverwaltung übernimmt anschließend eine Veröffentlichung der Anmeldungen im Mittelsachsenkurier.

Größere Einschnitte nicht ausgeschlossen

Ob es aus gesundheitlichen Erwägungen heraus doch noch zu größeren Einschränkungen oder gar zu Absagen kommen muss, lasse sich gegenwärtig nicht einschätzen. Das Landratsamt kündigt an, die Beteiligten diesbezüglich auf jeden Fall auf dem Laufenden zu halten.

