Mittelsachsen: Leichte Wald-Stabilisierung in der Borkenkäfer-Krise

Mittelsachsen

Wenn Stürme übers Land fegen, wie am vergangenen Wochenende jener mit dem wohlklingenden Namen „Nadia“, dann treibt das besonders tiefe Sorgenfalten auf die Stirn von Waldbesitzern und Mitarbeitern der Forstbehörden. Noch mehr Wurf- und Bruchholz, das oft die Folge orkanartiger Stürme ist, können sie in den mittelsächsischen Wäldern nämlich überhaupt nicht gebrauchen. Zuletzt waren es die Herbststürme „Ignatz“ und „Hendrik“, die Nadelbäume wie Streichhölzer umknickten. „Werden diese nicht spätestens bis zum kommenden Frühjahr beräumt, ist die Gefahr sehr groß, dass die Bäume von den Borkenkäfern als Brutstätten angenommen werden und sich neue Ausbreitungsherde etablieren“, warnt Mario Helbig, Referatsleiter Forst, Jagd und Landwirtschaft im Landratsamt Mittelsachsen. Die Waldbesitzer seien also weiterhin angehalten, intensiv nach von Borkenkäfern befallenen Bäumen zu suchen, diese rechtzeitig zu sanieren und vor allem Wurf- und Bruchholz aus den Wäldern zu schaffen.

Gefahr bleibt bestehen

Das gilt ungeachtet dessen, dass im zurückliegenden Jahr eine leichte Entspannung in der größten Nadelholz-Borkenkäferkrise eintrat, die seit Beginn der Aufzeichnungen zu bewältigen ist. „Insgesamt bleiben die Schadholzmengen im Borkenkäferjahr 2021/22 im Landkreis Mittelsachsen voraussichtlich unter denen der beiden vorangegangenen Borkenkäferjahre“, konstatiert Mario Helbig. So betrug die Borkenkäfer-Schadholzmenge von Juni 2019 bis Mai 2020 im Privat- und Körperschaftswald in Mittelsachsen über 180 000 Festmeter (Kubikmeter Massivholz). Von Juni 2020 bis Mai 2021 lag die Menge bei etwa 116 000 Festmetern und im laufenden Borkenkäferjahr hat sie die 40 000 Festmeter überschritten. Der Rückgang hat offensichtlich zwei Gründe: Bis zu einer Höhe von 350 Metern ist die Fichte nahezu abgestorben. Zudem gab es gerade im Sommer 2021 überdurchschnittliche Niederschlagsmengen, was laut Helbig zu einer leichten Stabilisierung der Waldbestände beigetragen hat. Trotzdem warnt der Referatsleiter: „Wegen der nach wie vor sehr hohen Borkenkäferdichte in den Nadelholzbeständen ist die Gefahr der raschen Ausbreitung von Käferherden weiterhin gegeben.“ Das betrifft vor allem die Höhenbereiche über 400 Meter.

Schwerpunkt Wiederbewaldung

In flacheren Regionen des Landkreises, wie im Raum Döbeln, ist an Fichten hingegen kaum noch etwas zu retten. Davon zeugen vielerorts Kahlstellen von beachtlichem Ausmaß. Die Wiederbewaldung dieser Flächen bildet laut Helbig künftig einen Schwerpunkt für die Forstaufsicht.

Wegen festgestellten Borkenkäferbefalls hatten im zurückliegenden Jahr in Mittelsachsen fast 1000 Waldbesitzer schriftliche forstaufsichtliche Hinweise oder Informationsschreiben zur Bekämpfung erhalten. Andere wurden telefonisch oder mündlich kontaktiert. Gegenüber 19 Waldbesitzern musste die Forstaufsicht Anordnungen erlassen und in drei Fällen ließ das Landratsamt Bekämpfungsmaßnahmen unmittelbar ausführen, weil die Eigentümer von betroffenen Waldflächen unbekannt waren. Als Grundlage dafür diente das Sächsische Polizeigesetz. Nur in wenigen Einzelfällen seien Zwangsmittel notwendig gewesen. Das Landratsamt leitete elf Bußgeldverfahren ein, weil die Borkenkäferbekämpfung nicht oder nicht ausreichend erfolgte.

Von Olaf Büchel