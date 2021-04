Mittelsachsen: Mehr Positiv-Testungen innerhalb von sieben Tagen

Mittelsachsen/Region Döbeln

Bis zum Karfreitag ist die Corona-Fallzahl im Landkreis Mittelsachsen seit Beginn der Zählung auf 18122 gestiegen. Im Zeitraum seit Mittwoch kamen demnach 339 Corona-Positiv-Testungen dazu. In diesem Zeitraum ist im Zusammenhang mit einer Corona-Feststellung kein weiterer Todesfall aufgetreten.

Seit Beginn der Zählung im März 2020 sind 591 Menschen im Landkreis verstorben, bei denen zuvor das Corona-Virus festgestellt wurde. Momentan werden 63 Corona-Patienten stationär behandelt, das ist ein Anstieg seit Mittwoch von 12 Personen. Davon werden 17 beatmet.

Der Inzidenzwert im Landkreis Mittelsachsen - am Mittwoch noch bei 166,4 – zog erneut an und liegt jetzt bei 191,1. In den einzelnen Regionen entwickelte sich die Zahl der Corona-Feststellungen wie folgt: In Döbeln ist seit Mittwoch ein Plus von 61 Corona-Positiv-Testungen zu verzeichnen. Seit Beginn der Zählung sind es jetzt 3635 Fälle. In Freiberg stieg die Zahl um 168 auf 7582 und in Mittweida um 110 auf 6905 Fälle.

Von daz/sro