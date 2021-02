Mittelsachsen: Mehr Positiv-Testungen, weniger Klinik-Patienten

Mittelsachsen

Über das Wochenende hat sich im Landkreis Mittelsachsen die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion nicht verändert. Sie liegt weiterhin bei 558 Verstobenen, seit Beginn der Zählung im März 2020.

Die Zahl der neu bestätigten Nachweise des Coronavirus liegt am Sonntag in Mittelsachsen bei 15 605. Das heißt, im Zeitraum seit Freitag gingen 85 Meldungen von Positivtestungen im Gesundheitsamt vom Landratsamt Mittelsachsen ein.

Auf die drei Regionen von Mittelsachsen verteilt sehen die Zahlen von Coronafällen aus wie folgt: Altkreis Döbeln 3122, im Vergleich zu Freitag ist das ein Plus von 17 Fällen. Im Altkreis Mittweida sind es 6001, im Vergleich zu Freitag ein Plus von 28 Fällen, und Altkreis Freiberg 6482, was ein Plus von 40 Fällen bedeutet.

Nach den Angaben des Robert Koch Instituts liegt der Inzidenzwert für den gesamten Landkreis Mittelsachsen jetzt bei 60,8. Er hat sich demnach seit dem Freitags-Stand von 46,4 wieder erhöht. In stationärer Behandlung befinden sich 32 Patienten, was einem leichten Rückgang von zehn Patienten entspricht. Von den 32 im Krankenhaus Behandelten werden neun beatmet.

