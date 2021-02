Mittelsachsen: Mehr Winterschäden an Straßen als im vergangenen Jahr

Mittelsachsen/Region Döbeln

Der Schnee ist weg, der Boden aufgetaut – jetzt kommen die Straßenschäden, die der Winter hinterlassen hat, so richtig zum Vorschein. Die meisten Kraftfahrer werden auch schon unsanfte Bekanntschaft mit „Bombentrichtern“ gemacht haben. „Wir gehen aufgrund des intensiveren Winters von mehr Schäden im Vergleich zum vergangenen Jahr aus“, sagt Dirk Schlimper, Leiter des Referates Straßenbetriebsdienst und Bauwerksverwaltung im Landratsamt. Das betreffe vor allem die Straßen, in die bei Bauarbeiten immer wieder eingegriffen wurde und die ohnehin schon in einem sehr schlechten Zustand waren. Dirk Schlimper erklärt: Wird es nach einer längeren Frostperiode wärmer, tauen die eingeschlossenen Eislinsen, die zuvor zu Straßenhebungen geführt haben auf. Wenn dann das überschüssige Wasser entweicht, kann der entstandene Hohlraum Risse oder sogar Löcher in der Fahrbahn verursachen.

Ganz schlimm zwischen Massanei und Waldheim

Nach einer ersten Schadensaufnahme sind die meisten ganz schlechten Stellen den Straßenmeistereien des Landkreises bekannt. „Jede Woche wird das Straßennetz zweimal durch die Mobile Straßenaufsicht befahren. Damit kann bei Schadstellen auch umgehend gehandelt werden“, sagt Dirk Schlimper. In einigen Bereichen haben die Straßenwärter auch tatsächlich schon damit begonnen, Schlaglöcher zu flicken. So ist die Straßenmeisterei von Döbeln bereits seit voriger Woche dabei, die Schäden an der Bundesstraße 169 zwischen Neudorf und Wolfsgut (Zschaitz) auszubessern. Auch an der Staatsstraße 32 zwischen Ebersbach und dem Döbelner Krematorium sowie an der Staatsstraße 44 in Brösen sind unbedingt Reparaturarbeiten erforderlich, wie André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen bestätigt. Fast überall Straßenschäden gibt es im Bereich der Straßenmeisterei Rochlitz, die auch für einige Pisten des Altkreises Döbeln verantwortlich ist. Die Staatsstraße 36 zwischen Massanei und Waldheim gehört dabei laut Schlimper zu den Abschnitten, die die schlimmsten Schäden aufweisen. Nicht viel besser sieht es auf der Staatsstraße 250 zwischen Neugepülzig und Zetteritz bei Rochlitz und auf der Kreisstraße 8212 zwischen Mittweida und Ringethal aus.

Mischanlagen arbeiten noch nicht

Die normale Lochflickung mit heißem Bitumen ist noch nicht möglich, da die Mischwerke noch geschlossen sind. Je nach Witterungslage werden diese laut Schlimper voraussichtlich im März öffnen. Große und gefährliche Schadstellen würden aber schon jetzt instand gesetzt – und zwar mit sogenanntem Kaltmischgut. Dirk Schlimper: „Das hält zwar nicht lange, aber stellt eine provisorische Verbesserung dar.“

Von daz/obü