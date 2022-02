Mittelsachsen: Mehr als 1000 neue Corona-Fälle binnen eines Tages

Mittelsachsen

Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt Mittelsachsen 1129 neue Corona-Fälle im Landkreis innerhalb eines Tages. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 72.021 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in den Kliniken im Landkreis behandelt werden müssen, steigt auf 58. Das sind acht Person mehr als am Mittwoch. Die Zahl der beatmeten Personen sinkt dagegen leicht: Drei Patienten (-2 im Vergleich zum Vortag) sind so schwer erkrankt, dass sie beatmet werden müssen. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind nicht zu beklagen. Die Gesamtzahl in Mittelsachsen bleibt damit bei 970. Der Inzidenzwert liegt laut Robert-Koch-Institut am Donnerstag bei 899,9 und ist damit im Vergleich zu Mittwoch (978,5) leicht gesunken.

Von DAZ