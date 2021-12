Mittelsachsen: Mehr als 1000 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages

Mittelsachsen

Am Dienstag meldet das Gesundheitsamt des Landratsamtes Mittelsachsen 1137 neue Covid-19-Fälle. Insgesamt haben sich demnach seit Beginn der Corona-Pandemie 46.703 Menschen im Landkreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden 172 (elf mehr als am Vortag) Corona-Patienten behandelt, davon müssen 27 (+1) beatmet werden. Gestorben sind bisher 749 Männer und Frauen in Zusammenhang mit Corona.

Die Inzidenz liegt am Dienstag bei 1606,8. Am Tag zuvor lag sie mit 2099,4 noch deutlich darüber. Hintergrund für das derzeit hohe Fallaufkommen ist eine Systemumstellung im Gesundheitsamt. Seit vergangener Woche erfolgt keine Kontaktpersonennachverfolgung mehr. Betroffene erhalten automatisch die Bescheide. Aufgrund des hohen Fallaufkommens gab es in der Verfolgung zum Teil einen großen Rückstau. Dieser wird nun abgearbeitet.

Von DAZ