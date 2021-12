Mittelsachsen: Mehr als 400 neue Corona-Fälle, neun Menschen sterben

Mittesachsen

Innerhalb eines Tages sind neun weitere Männer und Frauen im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Mittelsachsen verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt jetzt 839. In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden 110 Corona-Patienten stationär behandelt (-16), davon 31 beatmet (+3). Am Samstag meldet das Gesundheitsamt 407 neue bestätigte Coronavirus-Nachweise, womit die Gesamtzahl auf 52.640 steigt. Die Inzidenz im Landkreis liegt bei 859,8 und ist damit im Vergleich zum Freitag leicht gesunken.

Von DAZ