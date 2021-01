Mittelsachsen: Mobile Impfteams unterwegs, individuelle Termine noch nicht möglich

Mittelsachsen/Döbeln

Zu wenig Impfstoff in Sachsen, späterer Start der Impfung für über 80-Jährige als ursprünglich vorgesehen, teilweise unklare Informationslage in den Altenpflegeheimen. Bezüglich der Coronaschutzimpfungen ist für die Regionen noch einiges zu klären. Auch viele Döbelner fragen sich, wie sie zu den Impfungen kommen. Die DAZ hat Fragen zusammengetragen und liefert Antworten.

Ist das mittelsächsische Impfzentrum einsatzbereit?

Ja, das Impfzentrum, das für Mittelsachsen über dem Simmelmarkt in Mittweida, Schillerstraße 1, aus dem Boden gestampft wurde, steht bereit für die Coronaschutzimpfungen. So teilt es das DRK Sachsen mit, das mit dem Betrieb aller sächsischen Impfzentren beauftragt ist.

Wann wird dort der Impfstart sein und wer wird zuerst geimpft?

In Sachsen sollen laut DRK-Landesverband am kommenden Montag (11. Januar) alle 13 Impfzentren des Freistaates öffnen. Dazu gehört auch die genannte mittelsächsische Einrichtung. Zunächst ist dort offenbar ausschließlich Personal aus der ambulanten Pflege und des Rettungsdienstes an der Reihe. Entsprechend äußerte sich Kai Kranich, Sprecher des DRK Sachsen, gegenüber dem MDR. Es handele sich um eine Zwischenstufe.

Ab wann werden die über 80-Jährigen geimpft?

Genaue Termine gibt es bislang nicht. Es sind auch noch keine Terminvergaben für individuelle Impfungen erfolgt. Zunächst hieß es, dass voraussichtlich ab Mitte Januar Termine vergeben werden. Gestern war aber davon die Rede, dass dies wohl erst ab Ende Januar möglich sein wird. Hintergrund ist laut Freistaat, dass Sachsen nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht.

Wie kann man sich fürs Impfen anmelden?

Das Terminmanagement für die Impfzentren wird vorbereitet. Laut DRK werde eine Hotline für die Terminvergabe geschaltet. Ältere Menschen ohne Internet können also anrufen. Zudem soll es möglich sein, sich online oder per App anzumelden. Das Verfahren zur Anmeldung sowie die telefonischen Kontaktdaten würden noch bekannt gegeben. Der Freistaat Sachsen veröffentlicht dazu auf seiner Internetseite: „Wir informieren rechtzeitig, welche Personengruppen sich wie, wo und wann für Impftermine anmelden können.“ Die Vergabe der Impftermine an die priorisierten Personengruppen erfolge nach Verfügbarkeit. Über 80-Jährige gehören zur Gruppe mit höchster Priorität.

Was ist mit dem bisher eingetroffenen Impfstoff ?

Ein großer Teil der ersten Impfdosen ist noch im alten Jahr durch das DRK an die drei Krankenhaus-Cluster Leipzig, Dresden und Chemnitz für die Impfungen des Krankenhauspersonals verteilt worden. Die Kliniken in Mittelsachsen gehören zum Cluster Chemnitz. In der Helios Klinik Leisnig haben die Impfungen der Mitarbeiter am Montag begonnen. Vorrang haben zudem Bewohner und Mitarbeiter in stationären Pflegeeinrichtungen.

Welche Organisation stellt die mobilen Impfteams für das Impfen in den mittelsächsischen Altenpflegeheimen?

Nach Informationen der DAZ übernimmt das der Malteser Hilfsdienst.

Wann und wo starten die mobilen Impfungen ?

Am Montag sind im Landkreis Mittelsachsen die ersten mobilen Impfteams gestartet, so das Sozialministerium. Ein Team besteht aus zwei bis drei Mitarbeitern der Hilfsorganisation und medizinischem Personal.

Welchem Einsatzplan folgen die Teams?

Das Sozialministerium: „Die Route wird vorab zusammengestellt und ergibt sich aus den Rückmeldungen der Einrichtungen, die signalisieren, dass die Einverständniserklärungen vorliegen und es keinen Coronavirus-Ausbruch in der Einrichtung gibt.“ In Heimen, die von Infektionen betroffen sind, könne nicht oder nur teilweise geimpft werden. Eine Quarantäne dürfe nicht gebrochen werden.

Bereits vor Weihnachten seien alle Heime angeschrieben und mit Unterlagen versorgt worden. In Online-Seminaren des DRK würden die Fragen der Pflegeeinrichtungen beantwortet und dadurch weitere Impftermine möglich. Ab Montag, mit der Öffnung der Impfzentren, erfolge die Koordination der mobilen Teams über die Impfzentren erfolgen. Die Namen der Einrichtungen in denen geimpft wird, gibt das Sozialministerium nicht bekannt. Dies bleibe den Pflegeheimen selbst vorbehalten.

Wie läuft der Einsatz vor Ort in den Heimen ab?

Die Impfung benötige rund 60 Minuten Vorbereitungszeit, in der die Technik zur Dokumentation aufgebaut wird und der tiefgekühlte Impfstoff auf Zimmertemperatur gebracht wird. Dann werde zügig geimpft, in der Regel erst das Personal und dann die Bewohner.

Ist ein solcher Einsatz in einem Pflegeheim an einem Tag zu schaffen?

Ein Team kann mehr als 150 Impfungen begleiten. Insofern kann ein Einsatz in einem Pflegeheim an einem Tag geschafft werden. Bisher konnten alle für den Tag und die Einrichtung gemeldeten Personen auch an diesem Tag geimpft werden.

Von Olaf Büchel und Stephanie Helm