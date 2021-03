Mittelsachsen: Neue Testzentren, Abwarten bei Museen und Corona-Ampel für Sportvereine

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt meldet 71 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl auf 16 141. Davon entfallen 3 214 auf den Altkreis Döbeln (+10), 6 708 Fälle auf den Altkreis Freiberg (+32) und 6 219 Fälle auf den Altkreis Mittweida (+29). Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen ist laut RKI weiter gestiegen und liegt jetzt bei 82,5 (+13,4). In den Krankenhäusern werden derzeit 35 Covid-Patienten behandelt (+2), davon neun beatmet (+/-0). Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 583.

Ein Jahr Corona

Die ersten bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Mittelsachsen gab es am 13. März des vergangenen Jahres. Rein rechnerisch haben sich seitdem rund 5,3 Prozent der Mittelsachsen infiziert, wie das Landratsamt informiert. Die am häufigsten betroffene Altersgruppe sind demnach die 35- bis 59-Jährigen, wobei sich deutlich mehr Frauen ansteckten. Das Durchschnittsalter bei den Todesfällen liegt bei rund 84 Jahren. Den höchsten Inzidenzwert in Mittelsachsen gab es am 21. Dezember: 645,6. Zu dieser Zeit wurden knapp 200 Corona-Patienten in den Krankenhäusern in Mittelsachsen behandelt.

Museen können noch nicht öffnen

Die Sächsische Corona-Schutzverordnung erlaubt eigentlich, dass ab Montag Zoos, Tierparks, Museen und Galerien öffnen dürfen, wenn der Inzidenzwert von 100 im Freistaat Sachsen und im Landkreis an fünf Tagen in Folge unterschritten wird. Der Landkreis müsste das allerdings erlauben und eine Allgemeinverfügung dazu erlassen. Beim aktuellen Inzidenzwert von 82,5 bleibt das Landratsamt aber vorsichtig. „Auch wenn die Grundvoraussetzungen erfüllt sind: In den vergangenen Tagen sind die Fallzahlen im Landkreis und im Freistaat wieder gestiegen. Wir werden das Infektionsgeschehen deshalb noch einige Tage beobachten, bevor wir final entscheiden“, erklärt Landrat Matthias Damm (CDU).

Ein Netz aus Testzentren

Im Landkreis soll das Netz aus Testzentren und -stationen weiter ausgebaut werden. Das soll auch mit Hilfe eines Meldeportals geschehen. Im Raum Döbeln gibt es bereits etliche Anlaufstellen, an denen die Bürgerinnen und Bürger Corona-Schnelltests durchführen lassen können. Akteure, die sich ebenfalls als Teststation anbieten möchten, finden auf der Internetseite des Landkreises alle nötigen Unterlagen für eine Bewerbung. Dazu gehört eine Checkliste, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Die Unterlagen sollten ausgefüllt an testzentren@landkreis-mittelsachsen.de geschickt werden. Apotheken, Hilfsorganisationen oder auch Unternehmen können vom Gesundheitsamt beauftragt werden. Die Abrechnung der Sach- und Personalkosten sei dann über die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen möglich.

Orientierung für Sportvereine

Als Sportverein oder kommunaler Sportstättenbetreiber bei den Coronabestimmungen den Überblick zu behalten, ist zurzeit gar nicht so einfach. „Die Beachtung der Inzidenzen im Freistaat und im Landkreis sowie die verschiedenen Lockerungsabstufungen bei der Öffnung im Sport sorgen nicht nur bei den Vereinsvertretern für Kopfzerbrechen“, erklärt der Benjamin Kahlert vom Kreissportbund. Aus diesem Grund hat der Kreissportbund Mittelsachsen eine „Corona-Ampel“ auf seiner Homepage. Diese zeigt übersichtlich, was aktuell erlaubt ist.

Von daz/obü