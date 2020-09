Mittelsachsen: Schülerzahlen sinken, trotzdem bleiben alle Schulstandorte erhalten

Mittelsachsen/Region Döbeln

Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung die Schulnetzplanung für die nächsten zehn Jahre beschlossen. Dabei gibt es gute, aber auch weniger gute Nachrichten.

Die gute zuerst: Alle Schulstandorte der allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Mittelsachsen – insgesamt gibt es 129 – sind bis zum Schuljahr 2029/2030 – gesichert. Damit das so ist, müssen aber zum Teil Ausnahmetatbestände genutzt werden, die das Sächsische Schulgesetz für den ländlichen Raum bietet. Das trifft auch für Schulen in der Region Döbeln zu.

Erst Anstieg, dann Rückgang

Die schlechte Nachricht: auch wenn die Standorte der Bildungseinrichtungen noch gehalten werden können – der jährlich vom Landesamt für Schule und Bildung herausgegebene Schulreport besagt, dass die Schülerzahlen mittelfristig bis langfristig zurück gehen. Demnach sinkt die Grundschülerzahl in Mittelsachsen von aktuell rund 10 400 auf 8 800 im Schuljahr 2029/30. Dieser Rückgang wird sich dann zeitversetzt an den Oberschulen und an den Gymnasien bemerkbar machen. Zunächst ist in diesen beiden Schularten zwar ein leichter Anstieg der Schülerzahlen bis 2025/26 beziehungsweise 2027/28 vorhergesagt, doch dann geht es auch dort abwärts.

Förderschulen werden gebraucht

So manche Diskussionen und Bedenken gab es in der Vergangenheit bezüglich des Erhalts der Förderschulen, von denen es im Altkreis Döbeln mit der Roßweiner, der Waldheimer und der Döbelner insgesamt drei Stück gibt. Aber: „Die Förderschulen im Kreis gelten ebenfalls als gesichert, auch wenn eine Prognose zu den Schülerzahlen schwierig ist“, erklärte der zweite Beigeordnete des Landkreises, Jörg Höllmüller. Die Entwicklung der Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die einen bestimmten Förderbedarf haben, folge nicht der allgemeinen Entwicklung der Schülerzahlen. Die bisherigen Erfahrungen hätten gezeigt, das prognostizierte rückläufige Gesamtschülerzahlen nicht automatisch auf die Förderschulen übertragbar sind. Die vorhandenen Förderschulstandorte seien mit hoher Wahrscheinlichkeit auch langfristig notwendig.

Ausnahmen nutzen

Ganz konkret zum Raum Döbeln lässt sich laut neuem Schulnetzplan folgendes feststellen: Die Grundschule Großweitzschen erreicht zwar nach vorliegender Prognose in einzelnen Schuljahren die festgeschriebene Mindestschülerzahl der jeweils ersten einzurichtenden Klasse von 15 Schülern nicht. Es wird aber die geforderte Gesamtschülerzahl von mindestens 60 Schülern sowie zwölf Schülern je Klassenstufe in jedem Schuljahr erreicht, wonach Standortsicherheit besteht.

Für die zu Hartha gehörende Grundschule Gersdorf hat das Kultusministerium bereits jahrgangsübergreifenden Unterricht abgesegnet. Dieser sei auch für die nächsten Jahre zu erwarten. Ab dem Schuljahr 2028/29 werde die vorgeschriebene Mindestschülerzahl von 15 Schülern je jahrgangsübergreifender Klasse voraussichtlich nicht erreicht. Trotzdem gehen die Planer von Standortsicherheit aus.

Für die Oberschule Hartha hat der Stadtrat wegen rückläufiger Schülerzahlen bereits beschlossen, diese einzügig weiterzuführen. Das Schulgesetz sieht diese Möglichkeit im ländlichen Raum vor und so sei die Standortsicherheit dieser Oberschule langfristig gegeben.

Bei der Peter-Apian-Oberschule in Leisnig sieht es so aus, dass die Mindestschülerzahl von 20 Schülern je Klasse im Schuljahr 2025/26 vermutlich nicht erreicht wird, während das in allen anderen Schuljahren der Fall ist. Lösungsansätze sind hier, dass Schüler in dem betreffenden Schuljahr aus dem Verbund Hartha, Leisnig und Waldheim temporär umgelenkt werden oder das von der möglichen Einzügigkeit Gebrauch gemacht wird. Demzufolge wird von einer Standortsicherheit ausgegangen.

Zahlen und Fakten

Im Landkreis Mittelsachsen gibt es 73 Grundschulen, 29 Oberschulen, 13 Gymnasien und 14 Förderschulen. Von den insgesamt 129 Schulen befinden sich 117 Schulen in öffentlicher Trägerschaft und zwölf in freier Trägerschaft. Der Landkreis selbst ist Träger von 14 Schulen (acht Förderschulen und sechs Gymnasien, inklusive Kolleg als zweiter Bildungsweg). Im Schuljahr 2019/20 wurden rund 28 200 Kinder und Jugendliche im Landkreis Mittelsachsen unterrichtet.

Von Olaf Büchel