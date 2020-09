Mittelsachsen: Selbstbestimmt lernen – Initiative wagt Vorstoß

Region Döbeln

Welche Chancen hat das Lernen außerhalb der Schule? Diese Frage stellt sich nach einer Verhandlung am Döbelner Amtsgericht. Dort wurde ein Elternpaar mit einer Geldbuße dafür belegt, ihren Sohn vorsätzlich nicht an einer Schule angemeldet zu haben.

Dabei lernt der Zwölfjährige online – also außerhalb der Schule, bei einer amerikanischen Lernplattform. Seine Eltern Julita und Ulf Decke aus Erlau wünschen sich: Alternative Lernarten wie Selbstlernen zu Hause nach regulärem Lehrplan, sowie auch das Freilernen mit selbst strukturiertem Lernstoff, mögen innerhalb der bestehenden Schulverwaltungsstruktur einen anerkannten Stellenwert erhalten.

Anzeige

Julita und Ulf Decke engagieren sich für alternative Lernarten ohne Schulanwesenheitspflicht. Quelle: Steffi Robak

Dieses Ziel, selbstbestimmt und von Institutionen unabhängig zu lernen, verfolgt seit 2002 der Bundesverband „Natürlich Lernen!“ Außerdem sehen sich die Deckes mit Paragraf 38b vom Sächsischen Schulgesetz in ihren Bestrebungen gestärkt. Es geht dort um das so genannte E-Learning, lernen über elektronische Medien.

Gesetz bestärkt die Eltern

Im Gesetz heißt es: „An allen Schularten können Schüler bei Vorlage eines von der Schulkonferenz beschlossenen pädagogischen Konzeptes innerhalb und außerhalb der Schule zeitweilig über elektronische Medien und mittels Lern- und Kommunikationsplattformen unterrichtet werden. E-Learning kann insbesondere zur Unterrichtung längerfristig erkrankter Schüler, von Schülern, die selbst oder mit ihren Eltern beruflich reisen, zur Förderung individueller besonderer Begabungen und zur Förderung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf genutzt werden.“

Es müsse also nicht einmal das Schulgesetz geändert werden, so Julita Decke, „man könnte und sollte es zukunftsweisend anwenden.“ Das funktioniere in 52 Ländern der Welt, so auch bei Deutschlands europäischen Nachbarn. Deutschland verschließe sich dem bisher.

Sensibel durch Corona-Lockdown

Ulf Decke: „Nicht zuletzt der Corona-Lockdown sensibilisierte die Menschen. Wir bekommen entsprechende Anrufe. Eltern, die sich selber sehr bemühen, kommen mit Homeschooling gut zurecht, erzielen bei ihren Kindern Fortschritte. Nicht selten ist die Vorsicht vor möglicher Ansteckung ein Grund, die Kinder noch nicht wieder an eine Schule zu schicken. Es geht nicht darum, das bestehende Schulsystem abzuwerten oder abzuschaffen, denn für viele Menschen passt es gut.“

Julita Decke mit einem Plakat der Initiative Lernortverbund Erde. Für März 2021 ist eine Konferenz geplant. Quelle: Steffi Robak

Strategiepapier in Sächsischer Staatskanzlei

Basierend auf den Zielen vom Bundesverband „Natürlich Lernen!“ existiert schon länger in Mittelsachsen die Initiative „Lernortverbund Erde“. Die dortigen Akteure möchten, dass das Lernen ohne Schulanwesenheitspflicht nicht mehr diskriminiert wird. Eine ursprünglich für den März 2020 geplante Konferenz wurde wegen des Corona-Lockdown um ein Jahr verschoben auf das letzte Märzwochenende im nächsten Jahr.

Bei der Sächsischen Staatsregierung ist das Thema mittlerweile angekommen: Ein Konzept „Bildungswelten 21“ als Strategiepapier in Ergänzung zum sächsischen Schulwesen als mögliche Antwort auf Lern- und Lehrbedürfnisse des 21. Jahrhunderts liegt zur Prüfung bei der Sächsischen Staatskanzlei.

Von Steffi Robak