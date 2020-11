Mittelsachsen: Sergio Raonic Lukovic wird neuer Theater-Intendant

Mittelsachsen/Döbeln

Sergio Raonic Lukovic wird ab 1. August 2022 Intendant des Mittelsächsischen Theaters. Er nimmt dann damit den Platz des jetzigen Intendanten Ralf-Peter Schulze ein, dessen Vertrag im Sommer 2022 ausläuft. Das haben der Aufsichtsratsvorsitzende Landrat Matthias Damm ( CDU) und das Theaterunternehmen bestätigt.

Nach Ausschreibung hatte es insgesamt 32 Bewerber für die Intendantenstelle geben, sieben Frauen und 25 Männer. Wie die Freie Presse berichtet, soll sich das Auswahlgremium, in dem auch die Stadt Döbeln als Mitgesellschafter des Mittelsächsischen Theaters vertreten war, einstimmig für Lukovic entschieden haben.

Sergio Raonic Lukovic. Quelle: Stefan Leitner

Gebürtiger Kroate

Der 1978 in Kroatien geborene Bassbariton und Regisseur studierte in Wien und Dresden. Zwei Jahre gehörte er zum Jungen Ensemble der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf/ Duisburg. Gastengagements führten ihn an deutsche und europäische Opernhäuser, nach Japan und Taiwan. Seit 2007 ist er am Mittelsächsischen Theater engagiert und verkörperte dort unter anderem die Titelrollen in Mozarts „Figaro“ und Massenets „Don Quichotte“, Kaspar im „Freischütz“, Baron Ochs im „Rosenkavalier“ und den Milchmann Tevje in „Anatevka“. 2018 war seine Inszenierung der „Nacht in Venedig“ auf der Seebühne Kriebstein erfolgreich. Für den Sommer 2021 ist seine nächste Regiearbeit, Emmerich Kálmáns „Csárdásfürstin“, angekündigt.

Ralf-Peter Schulze war zu Beginn der Spielzeit 2011/12 als Nachfolger von Manuel Schöbel zum Intendanten berufen worden. Damals hatte es 51 Bewerber gegeben.

Von Olaf Büchel