Mittelsachsen: Wieder ohne Termin in Fahrerlaubnis-Behörde

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt hat am Freitag 43 weitere Corona-Fälle gemeldet. Seit März vergangenen Jahres wurden damit im Landkreis 23 805 positive PCR-Tests registriert. Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen liegt laut Robert Koch-Institut bei 107,5. Damit liegt der Wert den dritten Werktag in Folge unter 150. Lockerungen nahen, das würde zum Beispiel den Schulbesuch, die Betreuung in den Kindertagesstätten oder das Einkaufen im Geschäft betreffen. Dafür muss der Inzidenzwert fünf Werktage in Folge wenigstens unter 150 sein, die Lockerungen könnten dann am übernächsten Tag gelten. In den Krankenhäusern werden derzeit 73 Covid 19-Patienten behandelt, das sind sieben mehr als am Mittwoch. Davon werden 14 Menschen beatmet. Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist nicht weiter gestiegen und beträgt 653.

Neue Quarantäneregeln

In Mittelsachsen gilt ab Montag eine neue Allgemeinverfügung zu den Quarantäneregeln. Demnach ist nach einem positiven Schnelltest ein PCR-Test Pflicht. Bisher war dieser nur empfohlen. Außerdem müssen Genesene, wenn der positive Test nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegt sowie Geimpfte nicht zwangsläufig in Quarantäne, wenn sie Kontakt zu einer neu positiv getesteten Person haben. Dies entscheidet aber das Gesundheitsamt, wie die Kreisbehörde informiert.

Zutritt ohne Termin

Der Zutritt zur Döbelner Fahrerlaubnisbehörde an der Straße des Friedens 9a soll innerhalb der regulären Öffnungszeiten ab Dienstag auch ohne Terminvereinbarung wieder möglich sein. Das Terminsystem werde schrittweise durch das „walk-in System“ abgelöst. Ab 1. Juli ist laut Landratsamt geplant, keine Termine mehr zu vergeben, um statt der aufwendige Telefon-Terminvergabe wieder mehr Bearbeitungskapazität zu haben. Bereits vereinbarten Termine behalten aber ihre Gültigkeit. Geöffnet ist Dienstag und Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr (17:30 Uhr Annahmeschluss) sowie am Freitag 9 bis 12 Uhr. Den Zutritt zur Fahrerlaubnisbehörde regeln Security-Mitarbeiter. Grundvoraussetzung sei die Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln. Besucher müssen eine OP- oder FFP2-Maske tragen und den Erfassungsbogen für eine eventuelle Infektionskettenverfolgung ausfüllen. Zutritt zu den Wartebereichen wird unter Berücksichtigung der Abstandsregeln für die möglichen Plätze gewährt. Das sind in der Hauptstelle Döbeln maximal zehn Personen. Begleitpersonen müssen vor dem Gebäude warten. Das Landratsamt weist darauf hin, dass wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen zu längeren Warte- und Bearbeitungszeiten kommen kann. Es ist möglich, dass in der Übergangsphase bei sehr hohem Publikumsandrang der Annahmeschluss vorverlegt und die Vergabe von Wartetickets vorzeitig gesperrt wird. Die Behörde bittet um Verständnis für diese Maßnahme.

Lockerungen in Zulassungsstelle

Der Zutritt zur Kfz-Zulassungsbehörde soll ab 7. Juni an den drei Standorten in Mittweida, Döbeln und Freiberg unter Beachtung der Corona-Regelungen und der Kapazitäten wieder im „walk-in-System“ möglich sein. Die Online-Terminvorbereitung und das i-Kfz-Verfahren sind darüber hinaus weiterhin möglich. Alle bis einschließlich 4. Juni vereinbarten telefonischen Termine werden im bisherigen Verfahren bearbeitet. Geplant ist, ab 7. Juni keine telefonischen Termine mehr zu vergeben.

