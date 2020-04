Mittelsachsen

Im Landkreis Mittelsachsen geht aus den vom Landratsamt vorgelegten Zahlen hervor, dass es sowohl am Montag als auch am Dienstag keine neuen Fälle von bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten gibt. Damit steht Mittelsachsen bei bisher 241 und der Altkreis Döbeln bei 76 bestätigten Infektionen. „Das Gesundheitsamt erlies für 809 Personen einen Quarantänebescheid, 525 Personen haben die Quarantäne wieder verlassen“, teilte Landratsamtssprecher André Kaiser darüber hinaus am Montag mit.

Von ap/DAZ