Mittelsachsen

Die rechtsextreme NPD wird nicht Teil des neuen Kreistags des Landkreises Mittelsachsen sein. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Wahl konnte die Partei nicht genügend Stimmen sammeln, so dass ihr kein Sitz zuteil wird. Stattdessen zieht die Alternative für Deutschland mit voraussichtlich 22 Sitzen in das Kreisparlament ein. Insgesamt werden acht Parteien beziehungsweise Wählervereinigungen vertreten sein.

Genau 453.644 Stimmen gaben die Mittelsachsen am Sonntag für die Wahl des neuen Kreistages ab. Stärkste Kraft ist die CDU mit 27,82 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das resultiert voraussichtlich in 28 Sitzen. Darauf folgt die AfD mit 21,97 Prozent der Stimmen und im Ergebnis 22 Sitzen. Die Freien Wähler sammelten 16,53 Prozent der Stimmen ein und besetzen damit 16 Sitze. Die Linke wird dank 11 Prozent der Wählerstimmen auf elf Sitzen vertreten sein. Neun Sitzen gehen an die SPD, fünf an Grüne sowie FDP und der Regionalbauernverband Erzgebirge wird auf zwei Sitzen platznehmen.

Amtliches Endergebnis Anfang Juni

„Es können sich aber noch Verschiebungen bei den Stimmen beziehungsweise Veränderungen der Mitglieder ergeben. Denn das amtliche Endergebnis wird am 7. Juni um 9 Uhr in der Sitzung des Kreiswahlausschusses im Landratsamt Mittelsachsen in der Frauensteiner Straße 43 final amtlich festgestellt“, teilt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes, mit.

Nach Angaben des Landratsamtes wahren am Sonntag insgesamt 253.993 Mittelsachsen zur Wahl berechtigt. 161.501 machten von ihrem Stimmrecht gebraucht. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 63,58 Prozent.

Von ap/DAZ