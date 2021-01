Mittelsachsen im Corona-Dezember: Kurzarbeit rettet Arbeitsplätze

Mittelsachsen

„Der mittelsächsische Arbeitsmarkt blieb trotz der von der Regierung beschlossenen Maßnahmen zuletzt auf einem leichten Erholungskurs.“ Das berichtet Susan Heine, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freiberg. „Vor allem die Kurzarbeit konnte im Wesentlichen einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit abfedern und hat viele Arbeitsplätze erhalten. Dennoch macht sich das zurückhaltende Einstellungsverhalten der Unternehmen in der Coronakrise bemerkbar.“

Arbeitsmarkt in Zahlen Agenturbezirk gesamt: 8113 Personen arbeitslos gemeldet, 794 mehr als im Dezember letzten Jahres, 53 mehr als im Vormonat. aktuelle Arbeitslosenquoten Landkreis gesamt: 5,1 Prozent Region Döbeln: 6,7 Prozent Region Freiberg:5,1 Prozent. Region Hainichen: 4,9 Prozent. Region Rochlitz: 4,3 Prozent. Region Flöha: 4,1 Prozent.

Dies spiegeln die Abgänge in Erwerbstätigkeit und der gemeldeten Stellenangebote wider. Positiv festzustellen sei, dass die Arbeitslosigkeit zum Vorjahresmonat nicht mehr so gravierend steigt wie noch die letzten Monate, so Heine weiter. Neu beziehungsweise erneut arbeitslos meldeten sich im Dezember 1334 Personen. Davon wurden 610 nach vorheriger Erwerbstätigkeit und 244 nach einer Ausbildung oder einer Maßnahme arbeitslos. Demgegenüber standen 1273 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit beendeten.

Anzeige

Davon nahmen 415 Personen eine Erwerbstätigkeit auf und 232 begannen eine Ausbildung oder eine sonstige Bildungsmaßnahme. „Saisonbedingt ist die Arbeitslosigkeit in diesem Monat angestiegen, jedoch wesentlich geringfügiger als erwartet. Insbesondere Arbeitnehmer aus dem Bereich der Landwirtschaft, des Bauwesens und des Transportbereiches meldeten sich in den zurückliegenden Wochen aus saisonalen Gründen arbeitslos“, konstatiert Susan Heine.

Im Dezember wurden der Agentur für Arbeit Freiberg 303 neue Arbeitsstellen gemeldet, 27 weniger als im November und 284 weniger als vor einem Jahr. „Um die Fachkräftebedarfe der Zukunft zu sichern, investieren wir weiterhin intensiv in individuelle Förderungen mit dem Ziel einer langfristigen und nachhaltigen beruflichen Integration. Ab dem ersten Januar können Arbeitgeber gebündelt und damit leichter den Antrag für Weiterbildungen von mehreren Beschäftigten stellen.“ Dazu beraten Vermittlungsfachkräfte der Agentur für Arbeit Freiberg telefonisch unter der Nummer 03731 / 489 403 zu Qualifizierungslehrgängen, Weiterbildungen oder Umschulungen“, erklärt Susan Heine abschließend.

Bis Ende November 2020 wurde von 4359 mittelsächsischen Unternehmen für 47 356 Personen Kurzarbeit angezeigt. Hinzu kommen im Dezember 522 vorläufige Anzeigen für 4582 Arbeitnehmer. Die Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit sind im November und Dezember wieder deutlich gestiegen und lassen die Auswirkungen des erneuten Lockdown auf dem Arbeitsmarkt erkennen. Im August wurde für 992 Unternehmen mit 9174 Beschäftigten Kurzarbeit abgerechnet.

Von daz/sro