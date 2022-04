Waldheim

Mit etwa 150 Flüchtlingen aus der Ukraine rechnet der Landkreis Mittelsachsen ab jetzt jede Woche. Das ist die offizielle Zahl, also jene, die sich aus den Zuweisungen durch die Landesdirektion ergibt. Deutschland hat sich bereiterklärt, 1,4 Millionen Menschen aufzunehmen, 85000 entfallen auf Sachsen. 7,4 Prozent muss jeder Landkreis versorgen, das sind 6500 Menschen – vor allem Frauen und Kinder. „Wir sind in der Pflicht“, sagt Landrat Matthias Damm (CDU). Nicht nur in der, etwa 1000 Unterbringungsmöglichkeiten zu beschaffen. Sondern auch, das Ankommen nach der tagelangen Flucht so reibungslos wie möglich zu gestalten. Zu diesem Ankommen gehört die Registrierung – momentan der „Flaschenhals“ im System, wie der Landrat feststellt. Um die angekündigte Zahl an Flüchtlingen adäquat unterbringen und gleichzeitig die erforderliche Registrierung zügiger und unkomplizierter abarbeiten zu können, hat die Behörde ein offizielles Amtshilfeersuchen an die AOK Plus gerichtet.

Erste Flüchtlinge werden nächste Woche erwartet

Die Krankenkasse betreibt in Waldheim ein großes Bildungszentrum, das sie normalerweise für Aus- und Weiterbildungen ihrer mehr als 7000 Mitarbeiter aus Sachsen und Thüringen nutzt. So lange das Tagungszentrum als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, verlegt die Krankenkasse ihre Veranstaltungen an andere Orte oder führt diese digital durch. „Wir sind sehr dankbar für diese große, schnelle und unkomplizierte Unterstützung und das Entgegenkommen der Krankenkasse“, so der Landrat. Kommenden Dienstag werden in der Einrichtung die ersten Flüchtlinge erwartet.

Rund 1500 Flüchtende haben sich bislang bei der Stabsstelle Asyl- und Ausländerangelegenheiten gemeldet, über 500 wurden in der Stabsstelle schon direkt registriert. Für diese Woche wurden weit über 200 Termine vereinbart. Von Seiten der Landesdirektion sind bisher 79 Flüchtlinge aus der Ukraine zugewiesen worden. Die Stabsstelle mit ihren Mitarbeitern versucht, alles schnellstens abzuarbeiten. Doch Voraussetzung sei neben dem erforderlichen Personal auch die Ausstattung mit entsprechender Technik. Aktuell würden deshalb lediglich biometrische Daten erfasst, weil der Zeitaufwand dafür mit etwa 20 Minuten überschaubar ist – im Vergleich zur erkennungsdienstlichen Erfassung über die sogenannte PIK-Station. Weil die mit etwa 50 Minuten pro Person aktuell zu viel Aufwand bedeutet, werde derzeit erst einmal darauf verzichtet.

Zweite Anlaufstelle für Registrierung neben Brand-Erbisdorf

Im Ankunftszentrum in Massanei soll die PIK-Station aber mit aufgebaut werden. Zehn neue Arbeitsplätze richtet das Landratsamt im Erdgeschoss des Bildungszentrums ein, um die ausländerrechtliche Erfassung sowie die Registrierung vornehmen zu können. An Tagen, an denen keine Zuweisungen erfolgen, will der Landkreis diese Arbeitsplätze nutzen, um jene Ukrainer registrieren zu können, die derzeit privat untergebracht sind. Das heißt: Neben Brand-Erbisdorf gibt es dann mit Waldheim eine zweite Anlaufstelle für die dringend erforderliche Registrierung. Ohne die können die Flüchtlinge keine Geldleistungen in Anspruch nehmen. Wichtig ist: Es muss im Vorfeld das auf der Internetseite des Landkreises eingestellte Formular ausgefüllt und per E-Mail (integration@landkreis-mittelsachsen.de) an die Stabsstelle geschickt werden. „Wir melden uns danach zur Terminvereinbarung“, so der Landrat.

Landkreis übernimmt alle Dienstleister

Bis zu 400 Personen können im ruhig gelegenen und gut ausgestatteten AOK-Bildungszentrum untergebracht werden und fürs Erste zur Ruhe kommen. Dafür stehen 218 Zimmer im B- und C-Trakt des Objektes zur Verfügung. Momentan wird die Ausstattung der Räume noch entsprechend um- und aufgerüstet. Mehrere Seminarräume sollen als Spiel- und Freizeitzimmer genutzt werden können. Momentan arbeite man noch an der Verfügbarkeit von gutem Internet nicht nur für die Arbeitsplätze, sondern für alle. Betreiber der Einrichtung wird die landkreiseigene Gesellschaft GSQ sein, die alle Dienstleister für das Haus von der AOK übernimmt. Die Ankommenden werden über den hauseigenen Caterer versorgt, die Heimleitung, zwei Sozialarbeiterinnen, Hausmeisterservice und der Wachschutz stehen damit vor Ort zur Verfügung.

Mit Aufenthalten von einer Woche bis 14 Tagen rechnen Mitarbeiter der Stabsstelle für die Einrichtung. In dieser Zeit müssen für die Geflüchteten andere Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden. Das alles sei eine große Herausforderung, so der Landrat, die nur gemeinsam gemeistert werden könne. Matthias Damm hofft, dass eine ausgewogene Möglichkeit der Finanzierung gefunden wird, damit nicht die ganze Kostenlast beim Landkreis liegt. „Dann stehen wir vor einem Problem.“ Er hofft auf die Anwendung des Asylbewerberleistungsgesetzes wie 2015, als den Kommunen 90 Prozent der Kosten abgenommen wurden.

Von Manuela Engelmann-Bunk