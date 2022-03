Mittelsachsen rechnet mit mehr als 200 Ukraine-Flüchtlingen pro Woche

Mittelsachsen

Der Landkreis bereitet sich intensiv auf erste Zuweisungen von Flüchtlingen aus der Ukraine ab der übernächsten Woche vor. Nach einer Ankündigung des Freistaates sei mit wöchentlich mehr als 200 Personen zu rechnen. Genauere Informationen über die aufzunehmenden Flüchtlinge würden bis Ende der Woche erwartet. Geplant sei, die erste Registrierung der Ukrainer in Mittelsachsen nicht bei der Stabsstelle Ausländer und Asylangelegenheiten in Brand-Erbisdorf vorzunehmen, sondern im Rotvorwerk in Freiberg. „Am Rotvorwerk haben wir entsprechende Kapazitäten. Die technischen Vorbereitungen laufen“, erklärt Landrat Matthias Damm (CDU).

Wohnobjekte gesucht

Der Landrat hat sich am Donnerstag schriftlich an alle Kommunen im Kreis gewandt mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach Wohnobjekten, vor allem nach solchen, die größere Kapazitäten für mindestens 80 Personen haben. Voraussetzungen für eine Unterkunft seien beispielsweise ein Bad pro Wohneinheit, Küche oder Gemeinschaftsküchen. Die Solidarität der Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sei groß. Tatsächlich könne man laut Damm diese Aufgabe nur gemeinsam bewältigen: „Wir sehen in der Bevölkerung eine ganz große Unterstützung für Menschen aus der Ukraine. Zahlreiche Spendenkonten und Sammelstellen wurden von Kommunen, Institutionen und Unternehmen eingerichtet.“ Eine erste Übersicht gibt es auf der Internetseite des Landkreises.

„Dynamische Lage“

„Der Freistaat hat in einer ersten Ankündigung von rund 5 000 Flüchtlingen pro Landkreis für dieses Jahr gesprochen. Die Zahl könnte deutlich darüber liegen. Es ist eine dynamische Lage“, sagt der Landrat. Seit einer Woche seien in der Stabsstelle 200 Registrierungen von geflohenen Menschen eingegangen. Sie sind derzeit privat untergebracht. Die Stabstelle gehe davon aus, dass 100 weitere Personen noch nicht registriert sind. Derzeit werden schon zahlreiche Objekte besichtigt, auch am Wochenende. Das Landratsamt wird dabei vom Tochterunternehmen des Landkreises GSQ unterstützt, das seit Jahren Unterkünfte im Auftrag der Stabsstelle betreibt.

Aktuell lägen rund 150 Meldungen von potentiellen Räumlichkeiten vor, dazu gehörten auch Jugendherbergen und Gästewohnungen. Teilweise würden diese kostenfrei angeboten. „Für diese Resonanz können wir uns nur bedanken und gleichzeitig bitten wir um Verständnis, wenn unsere Rückmeldung etwas zeitverzögert erfolgt“, erklärt Matthias Damm und bittet weiterhin um Meldungen. Der Freistaat hat auf seiner Internetseite einen Fragenkatalog zum Thema Ukraine veröffentlicht.

Von daz