Mittelsachsen reißt den Inzidenzwert

Döbeln

Die Zahl der labordiagnostisch nachgewiesenen Corona-Infektionen in Mittelsachsen ist am Montag um weitere drei gestiegen. Von Freitag bis Sonntag waren noch 66 neue Nachweise gemeldet worden. Nach Angaben des Sächsischen Sozialministeriums beträgt der aktuelle Inzidenzwert in Mittelsachsen derzeit 51,0 und liegt damit knapp über dem Schwellenwert von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Das Landratsamt hat bereits eine neue Allgemeinverfügung für diese Woche angekündigt. Die Gesamtzahl der Nachweise des Virus im Landkreis Mittelsachsen beträgt derzeit 775. In jedem Altkreis gab es je einen neuen Nachweis. In der Region Döbeln sind 136 Nachweise zu verzeichnen, im Raum Freiberg 378, in Mittweida 261. Als Genesen gelten derzeit 471 Personen. Als möglicherweise ansteckend werden 294 Mittelsachsen geführt. Zehn Personen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, sind seit März verstorben. Fast 1100 Personen aus Mittelsachsen befinden sich aktuell in Quarantäne. Laut Intensivregister wird eine positiv getestete Person im Landkreis intensivmedizinisch behandelt.

Die Ergebnisse zu den Tests, die in der Bethanien-Klinik Hochweitzschen im Zusammenhang mit einer positiv getesteten Patientin erfolgten, sind alle negativ. Das erklärt Betriebsdirektor Andreas Lehr auf Anfrage. „Um auf Nummer Sicher zu gehen, wird eine zweite Testung durchgeführt“, sagt er. Die betroffene Patientin sei isoliert und zur weiteren Behandlung in eine somatische Klinik verlegt worden. Alle Kontaktpersonen wurden daraufhin getestet.

Von Thomas Sparrer