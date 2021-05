Mittelsachsen soll mehr Impfstoff bekommen

Hartha/Mittelsachsen

Weil Mittelsachsen nach wie vor vergleichsweise stark von der Corona-Pandemie betroffen ist, plant der Freistaat Sachsen im Landkreis eine besondere Impfkampagne. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) wollen am Donnerstag in Freiberg über die Details informieren. In der Kreistagssitzung am Mittwochnachmittag in Hartha wagte Landrat Matthias Damm (CDU) einen kleinen Vorgriff: „Für Mittelsachsen ist zusätzlicher Impfstoff in Aussicht gestellt. Die Einzelheiten und die Bedingungen sind noch zu klären.“

Hoffen auf Lockerungen

In den zurückliegenden Tagen und Wochen lag die Inzidenz im Landkreis deutlich über dem sächsischen Durchschnitt. Zuletzt war die Inzidenz jedoch rückläufig und erreichte am Mittwoch mit 111,4 seit langem einen Wert unter 150. „Nageln sie mich nicht fest, aber ich gehe davon aus, dass wir mit weiterem Absinken der Neuinfektionen ab Mitte nächster Woche mit ersten Lockerungen rechnen können“, erklärte der Landrat. Matthias Damm hofft, dass die fallenden Zahlen nun eine konstante Entwicklung in Mittelsachsen darstellen. „Wir werden dann alles daran setzen, die gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um schrittweise zum normalen Leben zurückkehren zu können“, sagte der Landrat.

Zu wenig Impfstoff

Bei den Zweitimpfungen sei der Freistaat im bundesdeutschen Vergleich mit an der Spitze. Matthias Damm: „Ich denke, überhaupt erst das Impfen ist der entscheidende Schritt, dass wir in dieser Situation vorankommen.“ Nachdem es zunächst andere Meldungen gegeben hatte, sei der Bestand des Impfzentrums in Mittweida bis 31. Juli gesichert. „Ich habe mich für eine verlängerte Nutzung des Impfzentrums eingesetzt“, erklärte Damm. Aktuell seien zwei Impfstrecken in Mittweida in Betrieb, zwei befänden sich in Reserve. Maximal 1500 Impfungen pro Tag würden derzeit dort verabreicht, inklusive des Einsatzes der Impfbusse und der mobilen Teams. Letztere werden laut Landrat Damm mindestens bis Ende August im Kreisgebiet unterwegs sein.

Theoretisch wären viel mehr Impfungen im Landkreis möglich. 2500 Impfungen pro Tag könnten vom Impfzentrum koordiniert werden. Aber, so Damm: „Es war noch nie so viel Impfstoff da, um diese Kapazitäten zu nutzen. Alles steht und fällt mit dem Impfstoff. Wir sind an die Lieferungen gebunden.“

Starke Unterschiede

Kreisrat Dirk Zobel (AfD) fragte nach einer Erklärung dafür, dass es bei der Zahl positiver Testergebnisse signifikante Unterschiede zwischen den Regionen gibt, zum Beispiel zwischen dem Raum Döbeln und Freiberg. Neue Erkenntnisse hat das Landratsamt hier nicht. Landrat Matthias Damm: „Wir kennen die Ursachen dieser ungleichen Verteilung nicht.“

Von Olaf Büchel