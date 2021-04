Mittelsachsen zur K-Frage: Nicht Laschet, nicht Söder, sondern...?

Mittelsachsen/Region Döbeln

Bis Pfingsten soll geklärt sein, wer für die beiden Unionsparteien in diesem Jahr die Kanzlerkandidatur übernimmt. In der CDU/CSU-Spitze war zuletzt vor allem von Armin Laschet und Markus Söder als möglichen Kandidaten die Rede. Die beiden Parteivorsitzenden treffen die Entscheidung, hieß es. Mittlerweile wurden Stimmen laut, nach denen die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag über die K-Frage abstimmen sollte. CDU-Politiker aus Mittelsachsen haben da einen ganz klaren Favoriten, der weder Laschet noch Söder heißt, sondern Friedrich Merz.

Matthias Damm

„Mein Wunschkandidat ist Friedrich Merz. Ich meine, dass man die Frage nicht nur auf die Parteivorsitzenden beschränken darf, sondern der/die Beste soll das Amt ausüben“, sagt Mittelsachsens Landrat Matthias Damm. Ob die Frage nach dem endgültigen Kandidaten schon zum derzeitigen Zeitpunkt beantwortet werden kann, zweifelt der Landrat an, weil bei der Dynamik der Situation nicht alle Entwicklungen voraus gesehen werden könnten. „Wir werden sehen, welche Entwicklungen uns bis zur Bundestagswahl noch erreichen. Friedrich Merz hatte bei der Abstimmung in der CDU auf dem letzten Parteitag nahezu die gleiche Akzeptanz wie Armin Laschet und ich meine, an der Basis ist die Zustimmung noch – und vielleicht sogar deutlich - größer“, sagt Matthias Damm.

Landrat Matthias Damm. Quelle: Archiv

Ihm sei Merz seit seiner damaligen Position als Vorsitzender der Fraktion CDU/CSU im Deutschen Bundestag bekannt und Damm habe dessen Werdegang und seine Äußerungen und Haltungen verfolgt. Der Landrat: „Ich habe ihn im August 2020 in Döbeln bei einem Forum persönlich erlebt und meine Auffassung, dass er der geeignete Kandidat ist, hat sich in dieser Veranstaltung bestätigt.“ Friedrich Merz habe den wirtschaftspolitischen Hintergrund, verfüge über große Weitsicht und viele Kontakte, was internationale Politik und die globale Wirtschaft betreffe. Und Friedrich Merz hat laut Damm „eine bodenständige Art, die notwendigen Entscheidungen nachvollziehbar auf den Weg zu bringen und dabei den Nerv eines Großteils unserer Bürger zu treffen“. Er verkörpere neben den notwendigen Zukunftsvisionen die wertkonservative CDU.

Veronika Bellmann

„Wenn Armin Laschet der Union und dem Land einen Dienst erweisen will und selbst ein Höchstmaß an Souveränität an den Tag legen würde, dann würde er seinen Hut nicht in den Ring der Kanzlerkandidatur werfen und dem Super-Söderman selbiges raten. Ein Paukenschlag wäre es, Friedrich Merz an die Spitze der Bewegung zu setzen“, erklärt die CDU-Bundestagsabgeordnete für Mittelsachsen, Veronika Bellmann. Ein „Weiter-Gemerkele“ gäbe es dann nicht mehr, soviel sei laut Bellmann klar.

CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann. Quelle: privat

Keiner aus der Unionsfraktion-Ministerpräsidentenriege stehe für den Neustart, den viele Wähler wöllten. Bellmann: „Im Gegenteil - Laschet und noch mehr Söder haben in jüngster Zeit ja besonders betont, die Merkellinie fortführen zu wollen. Das Desaster um das gesamte Pandemiemanagement und so manche einfallslose Corona-Maßnahme, inclusive Osterlockdown, für das Frau Merkel aus taktischen Gründen die Verantwortung übernommen hat, haben die Herren Ministerpräsidenten fein säuberlich mit zu verantworten. Diese sind verbrannt.“ Bellmann habe in den letzten Tagen und Wochen so viele empörte CDU-Mitglieder und -Wähler gehört wie noch nie. Sie würden unisono sagen: „ Wir haben immer CDU gewählt, aber jetzt ist Schluss. Es sei denn, ihr tretet mit Friedrich Merz an.“

Sven Liebhauser

Sven Liebhauser, Oberbürgermeister von Döbeln. Quelle: privat

Auch Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) spricht sich grundsätzlich für Friedrich Merz als Kandidaten aus: „Ich habe mich schon beim Bundesparteitag der CDU für ihn stark gemacht. Er ist in meinen Augen der geeignetste Kandidat, er verkörpert Aufbruch, Zukunft, Werte.“ Liebhauser ist sich sicher, dass Merz einen großen Rückhalt in der CDU-Basis hat, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Sollte es bei der Auswahl doch nur bei den Parteivorsitzenden Armin Laschet und Markus Söder bleiben, wäre Liebhauser für Söder. Dieser habe sich in schwierigen Situationen bewährt, stehe für Wirtschaft und Soziales und habe Führungserfahrung.

Tobias Goth

Tobias Goth, Bürgermeister von Leisnig. Quelle: Sven Bartsch

Söder oder Laschet? Die Frage beantwortet Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth pragmatisch: „Von den Beiden wäre es ganz klar Laschet – weil er in der selben Partei ist wie ich.“ Die CDU gebe es in 15 Bundesländern, die CSU in einem – „das ist ein weiterer Grund für mich.“ Ganz persönlich favorisiert Goth als Kanzlerkandidaten aber Friedrich Merz. „Der wäre mir lieber“, so Goth, „er hat eine gewisse Verbindung nach Sachsen, wie seine Auftritte hier zeigten. Außerdem hat er in der Vergangenheit eine unbürokratische Wirtschaftspolitik eingefordert. Und das braucht Deutschland, im Übrigen ganz Europa, wenn wir bestehen wollen neben den Entwicklungen in China oder Afrika.“

Dirk Schilling

Dirk Schilling, Bürgermeister von Ostrau. Quelle: Bartsch

Mit der Kanzlerkandidatenfrage tut sich Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) etwas schwer. „Eigentlich sah ich Friedrich Merz mit seiner Wirtschaftskompetenz und seinem Einstehen für eine konservativere Politik der Verlässlichkeit als Kanzlerkandidaten“, sagt Schilling. Generell traut er sowohl Armin Laschet als auch Markus Söder das Amt zu. „Immerhin sind beide Ministerpräsidenten ihres Landes, haben Wahlen gewonnen und vor allem Regierungserfahrung“, so das Gemeindeoberhaupt von Ostrau. Müsste er sich festlegen, dann fiele seine Wahl im Moment auf Markus Söder. „Er macht den souveräneren Eindruck und mit ihm sind derzeit die Erfolgsaussichten für die CDU/CSU etwas höher einzuschätzen.“

