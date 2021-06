Mittelsachsens Landrat wirbt für Impfungen

Döbeln

Landrat Matthias Damm wirbt erneut eindringlich für die Impfungen. Er hat am Mittwoch seine zweite Impfung mit Astrazeneca erhalten. „Es ist bedenklich, wenn die zweiten Impftermine von doch einer erheblichen Anzahl Menschen nicht wahrgenommen werden. Dann nützt auch die erste Impfung nichts“, so Damm. Bei den Impfstoffen, wo zwei Impfungen vorgesehen sind, erhält man nur mit der zweiten Impfung den notwendigen Schutz. Auch wenn in diesen Sommermonaten das Virus zurückgedrängt wird, ist es dennoch präsent. Man habe in den vergangenen Monaten gesehen, welche Dynamik die Ausbreitung annehmen kann. Nur durch eine hohe Impfquote könne im Herbst eine Vielzahl der Erkrankungen verhindert oder in den Folgen stark vermindert werden. Damm: „Man muss es deutlich ansprechen, dass die Gefahr besteht, dass wir eventuell wieder zu strengeren Maßnahmen zurückkehren müssen. Das gilt es im Interesse aller zu verhindern.“

Keine neuen Infektionen am Donnerstag

Am Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen keine neuen Infektionen mit dem SARS-Covid 19-Erreger gemeldet. Der Inzidenzwert im Landkreis sank von 3,9 auf 3,3. In den Kliniken im Kreis werden derzeit zehn (-1) Corona-Patienten behandelt, fünf davon beatmet (-1).

Testzentrum öffnet heute länger

Das städtische Testzentrum im Döbelner Ratskeller ist am heutigen Freitag von 9 bis 15 Uhr und damit eine Stunde länger als sonst geöffnet. Der Grund: Am Wochenende finden in Döbeln Jugendweiheveranstaltungen statt. Dafür sind auch aktuelle Coronatests notwendig, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Die Veranstaltungen beginnen zumeist am Sonnabendvormittag. Damit es dabei keine Probleme gibt, bietet die Stadt den kleinen familienfreundlichen Service an und reagiert auf entsprechende Nachfragen.

Von Thomas Sparrer