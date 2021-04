Mittelsächsisches Theater: Schauspieler lesen Texte in Zeiten des Umbruchs

Mittelsachsen/Döbeln

Eigentlich wollten die mittelsächsischen Theaterschaffenden bereits seit Ostern ihr Publikum leibhaftig wieder sehen – und umgekehrt. Doch der Vorstellungsbetrieb bleibt wegen des Infektionsgeschehens weiter eingestellt, voraussichtlich über den 18. April hinaus.

Eine neue Reihe des Mittelsächsischen Theaters macht es zumindest möglich, dass das Publikum Schauspielerinnen und Schauspieler zu Gesicht bekommt, erleben kann – wenn auch nur per Youtube-Video. „Turbulenzen der Zukunft – Texte in Zeiten des Umbruchs“ heißt das neue Projekt, dessen erster Teil bereits gestartet ist und auf der Internetseite des Theaters angesehen werden kann. Einige bemerkenswerte Sätze, die Aussagen des deutschen Schriftstellers und Historikers Philipp Blom wiedergeben, sind der Aktion vorangestellt: Wer zeigt sie uns, die Zauberformel einer goldenen Zukunft? Eine Wirtschaft, die auch ohne Wachstum auskommt, eine Demokratie, die einer digital organisierten Öffentlichkeit standhält, und einen Wohlstand, der nicht auf Ausbeutung des Planeten beruht.

Zum Stand unserer Demokratie

Unter der Regie der Schauspieldirektorin Annett Wöhlert realisiert das Schauspiel-Ensemble des Mittelsächsischen Theaters die neue Reihe. Schauspielerinnen und Schauspieler lesen aus Texten, Veröffentlichungen und Büchern verschiedener Autoren, die sich mit gegenwärtigen Fragen zur Zukunftsfähigkeit unserer Zivilisation in Zeiten des Umbruchs auseinandersetzen. Dabei werden Ideen und Reflexionen zum Stand unserer Demokratie ebenso zum Thema der Lesungen, wie Gefahren, die von rechtspopulistischen Bewegungen ausgehen. Dabei spielt auch die Entwicklung von Gegenstrategien eine Rolle.

Neubauer: „Das Problem sind wir“

Den Anfang und damit „Part 1“ macht der Autor Dirk Neubauer mit seinem Buch „Das Problem sind WIR“, aus dem Martin Ennulat vorliest. Dirk Neubauer ist seit 2013 der Bürgermeister von Augustusburg. „Wir haben verlernt, wie Gesellschaft geht“, schreibt er in seinem 2019 erschienenen Buch. Er beschreibt darin seine Erfahrung, wie die Bürgerinnen und Bürger den Sinn ihrer Handlungen wiederfinden durch Eigeninitiative und Engagement, wie Bürgerschaft von allen neu geschaffen werden kann. Neubauer soll übrigens im September Gast von Pfarrer Michael Stahl in einer Veranstaltung in der Freiberger Petrikirche sein. „Part 2“ folgt ebenfalls noch im Monat April – dann mit Auszügen aus Philipp Bloms „Das große Welttheater: Von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs“. Daraus wird Anna Bittner vorlesen.

Von Olaf Büchel