Die ersten Monate der vergangenen Theatersaison 2020/21 waren nicht einfach: Nach einem Start mit kleinen, von Coronaregeln eingeschränkten Vorstellungen, die bis Ende Oktober 2020 gezeigt werden konnten, gab es eine lange Pause. In den Theatern wurde weiter geplant und geprobt, gebaut und genäht, fürs Live-Publikum waren die Ergebnisse aber erst mit Beginn der Freilichtsaison im Juni sichtbar. Diese Sommerspielzeit vom 4. Juni bis zum 22. August sorgte für einen – dem Wetter abgetrotzten – außerordentlich erfolgreichen Abschluss der Saison. Offenbar hatten die Besucher ihr Theater ebenso vermisst wie die Künstler das Publikum.

Über 80 Veranstaltungen

Die endgültigen Abrechnungen aller Vorverkaufsstellen stehen noch aus. Aber folgende Zahlen dürften sich kaum noch ändern: Insgesamt fast 25.000 Besucher sahen und hörten die über 80 größtenteils ausverkauften Veranstaltungen. Es gab Kammermusik, große Konzerte, eine spektakuläre Shakespeare-Inszenierung und eine opulente Operette. Die Musiker der Mittelsächsischen Philharmonie, der Opernchor und Solisten boten auf den Marktplätzten in Döbeln und Freiberg, im Hof von Schloss Freudenstein und an verschiedenen anderen Orten 25 Konzerte mit mehr als 5.000 Zuhörern. Mezzosopranistin Dimitra Kalaitzi-Tilikidou und Schlagzeuger Michael Winkler führten in Freiberg und Döbeln 23 Mal die Märchenoper „Gold!“ auf und erfreuten damit fast 1.500 überwiegend junge Besucher.

Csárdásfürstin bejubelt

Auf der Seebühne an der Talsperre Kriebstein konnten zwar die zu Pfingsten geplanten Konzerte nicht stattfinden, und von Juni bis August fielen vier Vorstellungen starkem Regen zum Opfer. Aber es bejubelten knapp 11.000 Besucher in 21 Vorstellungen „Die Csárdásfürstin“. Unter den sich lockernden Coronabestimmungen stieg das Platzangebot von anfangs 420 auf 650 Plätze bei den letzten Vorstellungen. Eine ganz neue attraktive Spielstätte erschloss sich das Theater mit der Schachtanlage „Alte Elisabeth“ über den Dächern von Freiberg. Dort gab es 16 Mal Shakespeares „Sommernachtstraum“. Insgesamt kamen etwa 6.500 Zuschauer.

Hohe Belastung belohnt

Fazit: Theaterleitung und Mitarbeiter wurden für die außerordentlich hohe Arbeitsbelastung und die Vorverlegung des Sommerurlaubs in den Februar reichlich belohnt. Wie es in der Saison 2021/22 weitergeht, wird dem Publikum zur Spielzeiteröffnung am 11. September im Theater Freiberg und am 17. September in Döbeln unter den Platanen zwischen Stiefelbrunnen und Niedermarkt vorgestellt.

Von DAZ