Mittweida: Erst testen, dann impfen

Mittweida

Das Testprogramm lief rund in Mittweida. In der Etage über dem Simmel-Markt an der Schillerstraße hatte sich das DRK eingerichtet und unterzog eine große Menge an Menschen einem Corona-Schnelltest. Es hatte sich eine lange Warteschlange gebildet, die ohne den Sicherheitsabstand natürlich kürzer ausgefallen wäre. Aber die Leute verhielten sich diszipliniert und standen mit Maske, Abstand und Anstand an.

Auf der Facebook-Seite der DAZ im Internet schlug die Ankündigung der kostenlosen Corona-Tests bereits Wellen, Meckerer und Corona-Leugner hinterließen ihre Kommentare, so wie den hier: „Na so ein riesengrosser Unsinn. Da drängeln sich die Leute wieder auf kleinem Raum... will man auf Teufel komm raus höhere Zahlen, um noch mehr chaotische Regeln aufstellen zu können? Ich habe langsam den Eindruck, wir werden von lauter Verrückten regiert. Jeder dahergelaufene Politiker meint, er hat irgendwas zu melden und jeder quatscht was anderes. Die sollten alle die Klappe halten. Dann funktioniert vielleicht irgend was.“

Am Testzentrum hatten sich lange Schlangen gebildet. Quelle: Sven Bartsch

Was an dieser Aussage schon mal nicht stimmt, ist die Behauptung, die Menschen würden sich auf engstem Raum drängeln. Das Gelände ist weitläufig, das Obergeschoss des Marktes bietet viel Platz. „Wir haben hier den Vorteil, dass das Impfzentrum schon da ist“, sagt Kai Kranich, Pressesprecher des DRK Sachsen. Denn den Simmel-Markt hat der Landkreis Mittelsachsen als geeignete Örtlichkeit auserkoren, die Mittelsachsen hier gegen das Corona-Virus zu impfen.

Zunächst aber testeten zwölf Mitarbeiter die Leute mit Schnelltests auf Sars Cov II. Als sich der Andrang vergrößerte, orderte DRK-Bereichsleiter René Illig noch Kräfte nach. Er war ein vielgefragter Mann an diesem Tag, ständig am Telefon und unterwegs, um die Dinge zu regeln. Zwar gab es die Idee für die Testaktion schon länger, aber die Umsetzung klappte dann recht kurzfristig. Mit einer kleinen Verspätung konnten die Test-Teams starten.

Als erste Station durchliefen die Testwilligen die Anmeldung. Hier gab es neben der wichtigen Nummer auch frische Atemschutzmasken. Nach der Anmeldung nahmen Mitarbeiter des Roten Kreuzes in abgetrennten Räumen den Rachenabstrich vor. „So haben wir ein Mindestmaß an Privatsphäre“, sagt Kai Kranich. Dann hieß es für den jeweiligen Probanden, zu warten, bis die Ergebnisse des Schnelltests vorlagen. Das erfuhren sie durch den Aufruf ihrer jeweiligen Nummer. „Personen mit positivem Testergebnis haben wir gleich zum Gesundheitsamt weiter geschickt“, sagt DRK-Sprecher Kranich. Diese Behörde des Landkreises war am Mittwoch mit Mitarbeitern im Testzentrum vertreten. Diese nahmen dann den PCR-Test vor, um letzte Gewissheit über die Infektion zu haben.

Initiiert hat die Testkampagne Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD). Das DRK führt sie sachsenweit aus und arbeitet da mit den Landkreisen zusammen, so wie in Mittweida. „Damit gibt es eine Sicherheit vor Weihnachten, denn es gibt auch Personen, die keine Symptome haben und dennoch ansteckend sind“, sagt Mittelsachsens zweiter Beigeordnete, Jörg Höllmüller. Er betont, dass die Schnelltests immer eine Momentaufnahme seien und man sich an die Regeln halten müsse.

932 Menschen haben sich am Mittwoch in Mittweida einem Schnelltest unterzogen – eine Resonanz, mit der Landrat Matthias Damm ( CDU) nicht gerechnet hat. „32 Personen hatten ein positives Ergebnis. Sie erhielten noch vor Ort einen PCR-Test und mussten sich in Quarantäne begeben“, sagt Peggy Hähnel, Pressereferentin im Landratsamt über die ermittelten Infektionen.

Von Dirk Wurzel