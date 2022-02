Das Krankenhausstandort Mittweida wird vom Landkreis gestärkt. Rund 25 Millionen Euro gehen in einen Pflegeersatzneubau. Davon wird auch die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe profitieren.

So soll der Pflegeersatzneubau am Krankenhaus Mittweida aussehen, in dem unter anderem auch eine neue Station für die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe eingeplant ist. Quelle: Sweco/Architekt