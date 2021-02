Niederranschütz

Der Total-Tankstelle im Mockritzer Gewerbepark geht der Platz aus. Doch es wird dringend eine Kühlzelle gebraucht. Die soll aber nicht im Freien stehen, sondern mit einer Einhausung versehen werden. Dafür soll am bisherigen Tankstellengebäude ein Anbau ergänzt werden. Für dieses Vorhaben ist ein Bauantrag nötig. Den stellte die Total-Deutschland GmbH beim Landratsamt Mittelsachsen. Die Gemeinde Großweitzschen konnte nicht direkt über den Bauantrag entscheiden, zum Sachverhalt aber eine Stellungnahme abgeben. Sofern es Redebedarf gegeben hätte.

Im Umlaufverfahren

Weil die vergangene Sitzung der Gemeinderäte aber ausfallen musste, ließ Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) die Gemeinderäte im Umlaufverfahren darüber entscheiden. Das bedeutet: Die Beschlussvorlage, in diesem Fall die Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme, wurde den Ratsmitglieder zugeschickt. In einer vorgegeben Frist konnten sie ihre Bedenken oder Einwände gegenüber der Gemeindeverwaltung melden. Weil dies nicht der Fall war, gilt der Beschluss als zustande gekommen.

Zusätzliche 28 Quadratmeter

Die Total-Tankstelle bekommt also schon bald einen Anbau, der Platz für die notwendige Kühlzelle bietet. Der Anbau ist rund 28 Quadratmeter groß und soll an den hinteren, nördlichen Bereich des Gebäudes kommen. So wird das bestehende Gebäude um rund sechs Meter verlängert und 3,50 Meter verbreitert. Die so neu geschaffene Kühlzelle besteht aus zwei Kühlräumen und einem Vorraum. Der Anbau wird 3,65 Meter hoch sein. Das Tankstellengebäude an sich bleibt mit all seinen Bestandteilen ansonsten unverändert.

Von Stephanie Helm