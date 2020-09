Mode im Museum: Waldheimer Betrieb fertigte Damenbekleidung auf Weltniveau

Waldheim

Zeitreise im Stadt -und Museumshaus: Die 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts leben im neuen Raum für Sonderausstellungen wieder auf. Hier zeigt das Museum Damenmode aus Waldheim, gefertigt im Betrieb von Max Schade, der in diesem Jahr sein 75-jähriges Firmenjubiläum feiern würde.

Wie in den Fünfzigern

„ Maria Bernhard hat uns daran erinnert. Sie war seit ihrer Lehre bei Max Schade. So haben wir mal wieder eine Ausstellung organisiert“, sagt Patricia Hölzel. Die Museumsmitarbeiterin hat die Kleiderschau im neuen Ausstellungszimmer ganz liebevoll arrangiert. Hier hängt nicht nur vernähter Stoff an der Wand. Nein, auch ein Radio aus der Zeit steht in der Ecke, auf einem Bildschirm läuft eine Bilderpräsentation einer Modenschau auf dem Eichberg im Jahre 1958, musikalisch untermalt von den Schlagern dieser Zeit. Ein Kleiderschrank aus den Fünfzigern rundet das Bild.

Zum Zehnjährigen die Millionenmarke geknackt

Die nicht unerfolgreiche Firmengeschichte dokumentiert eine große Schautafel, die viele interessante Details verrät. Am 14. Oktober 1945, kein halbes Jahr nach Kriegsende, begann im Einfamilienhaus von Max Schade an der heutigen Luise-Romstedt-Straße die Textilproduktion mit drei Beschäftigten. Sie nähten zunächst Schürzen, Einkaufsbeutel und Wimpelketten. Zwei Jahre später benannte sich die Firma um. Aus der „ Max Schade, Kleider und Schürzenfabrikation Waldheim“ wurde die „ Max Schade, Fabrik für Damen und Mädchenbekleidung Waldheim“. Nach mehreren Umzügen richtete die Firma ihre Produktionsstätte im ehemaligen Holzbetrieb an der Bahnhofstraße 43/45 ein. Das war 1955. In diesem Jahr feierte Max Schade nicht nur sein 10-jähriges Firmenbestehen sondern machte auch eine Million Deutsche Mark der Deutschen Notenbank (Vorläufer der Mark der DDR) Umsatz. Zum Vergleich: Der monatliche Durchschnittslohn lag damals bei 432 Mark.

Verstaatlicht in den 1970ern

1972 war mit der Selbstständigkeit Schluss. Max Schades Betrieb wurde zum VEB „Junge Mode Waldheim“, der 1981 als Betriebsteil zum „VEB Jugendmode Roßwein“ kam. 1991 endete die Produktion in Waldheim, 1998 machte der Abrissbagger die Betriebsgebäude an der Bahnhofstraße platt.

Schutz für textile Schätze

Geblieben ist tolle Mode. In der Ausstellung hängt zum Beispiel ein Sommerkleid, das auch heute noch gut tragbar wäre. „Allerdings passt in unsere Modelle kaum eine Frau mehr rein. Aber wir stellen trotzdem noch einen Spiegel auf, damit sich die Besucherinnen die Kleider wenigstens mal anhalten können“, sagt Patricia Hölzel. Ebenfalls zu besichtigen ist ein Katalog mit den Original-Schnittmustern. Bei den Exponaten handelt es sich durchweg um Stücke aus dem Fundus des Museums. Natürlich lagern die Kleidungsstücke in besonderen Kisten, die vor Staub, Nässe und Motten schützen. So wie sich das für textile Schätze gehört.

Sogar eine Singegruppe

Geblieben sind auch die Erinnerungen. Wie Patricia Hölzel sagt, tauschen ehemalige Max-Schade-Beschäftigte diese bei regelmäßigen Treffen aus. Außerdem galt eine Lehre in diesem Betrieb als richtig gute Ausbildung, weil die Lehrlinge von der Pike auf Schneider lernten. Und sogar eine eigene Singegruppe hatte der Betrieb. Diese passend: „Die Stichlinge.“

Die Ausstellung „Modisches Waldheim eröffnet am 13. September im Stadt -und Museumshaus.

Von Dirk Wurzel