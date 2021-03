Mögliches Test- und Impfzentrum in Hartha

Hartha

Ob sportlicher Wettkampf oder Schlagerkonzert. Die Nutzung der Hartharena hat viele Formen. In naher Zukunft könnte sie zum Test- und Impfzentrum werden. Das hat die Stadtverwaltung Harthas dem Landkreis Mittelsachsen angeboten. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos).

Noch bietet das Deutsche Rote Kreuz in Hartha Testungen in Räumlichkeiten an der Goethestraße an, seit dieser Woche auch kostenlos. Dort könnte bald der Platz knapp werden. „Die Nachfrage steigt. Und wir gehen davon aus, dass sie noch weiter zunehmen wird, weil mit den Lockerungen des Lockdowns teilweise eine Testpflicht einher geht“, sagt Ronald Kunze. Deshalb ist ein Umzug des Testangebots in die Hartharena möglich. Einen festen Zeitpunkt gibt es für die räumliche Veränderung aber nicht. Laut Harthas Bürgermeister sei der Umzug bei Bedarf innerhalb kürzester Zeit realisierbar.

Hartharena als Impfzentrum

Neben den Tests könnte es dann auch bald Impfungen in der Halle an der Döbelner Straße geben. Ob und wann, liegt aber in der Hand des Landratsamtes. „Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Landratsamt, dem DRK und dem Gemeindetag. Es ist klar, dass die Impfkapazität steigen wird, wenn mehr Impfdosen zur Verfügung stehen. Deshalb hat die Stadt Hartha die Hartharena als möglichen Standort für ein Impfzentrum angeboten“, sagt Bürgermeister Kunze.

Die Impfungen in Hartha würden auch den älteren Bürgern zu Gute kommen. Das nächst gelegene Impfzentrum ist in Mittweida. Das ist nicht für jeden gut zu erreichen. „Ältere Menschen haben es oft schwerer nach Mittweida zu kommen. Und auch die Organisation von Impfbussen ist sehr aufwendig“, sagt Ronald Kunze. Das Harthaer Impfzentrum stünde aber auch Menschen aus anderen Städten und Regionen offen. „Jeder, der impfberechtigt ist, wäre willkommen. Wir würden niemanden abweisen.“

Von Tim Niklas Herholz