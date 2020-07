Monika Koch gibt Harthaer Apotheke ab und erhält Bundesverdienstorden

Hartha

„Ich habe eine Apotheke zu verkaufen.“ Mit diesen Worten bot Monika Koch die Park-Apotheke in Hartha ihrer Nachfolgerin an. 30 Jahre lang führte und entwickelte Monika Koch ihre Apotheke an der Franz-Mehring-Straße. Seit diesen Tagen hat die 68-Jährige den Staffelstab ganz offiziell an ihre Nachfolgerin übergeben. Mit Kristin Rost übernimmt jemand das Zepter, der schon viele Seiten der Branche gesehen hat. Zuvor war sie beispielsweise bei einer Krankenkasse tätig. Die Entscheidung, die Harthaer Park-Apotheke zu übernehmen fiel ihr nicht schwer. „Ich treffe Entscheidungen nicht nach Gefühl, sondern rational. Und hier passte alles“, sagt die 37-Jährige, die mit ihrer Familie in Döbeln lebt.

Schicksalhafte Begegnung

Kennen gelernt haben sich die beiden Apothekerinnen bei einer beruflichen Zusammenkunft. Monika Koch wusste gleich, dass Kristin Rost die Richtige ist. Prompt machte sie ihr das Angebot. „Eine Woche später rief sie bei mir an und fragte, ob ich das ernst gemeint habe“, erinnert sich Monika Koch. Sie meinte es ernst. Das war im September. Nur einen Monat später trafen sich die beiden Frauen, besprachen die Einzelheiten und wurden in ihrem Entschluss bestärkt. Das passt. „Ich hab mit ihr jemanden gefunden, der die Linie, nach der ich über all die Jahre gewirkt habe, fortführen kann“, sagt die 68-Jährige. Wehmütig ist sie trotzdem, sagt sie. Aber auch erleichtert, dass sie den Druck und die Verantwortung abgeben kann.

Digitale Apotheke

Seit Juni ist Kristin Rost in Hartha, lernte Abläufe, Mitarbeiter und Kunden kennen. Ob sie Pläne für die Zukunft hat? „Ich will die Digitalisierung der Apotheke voranbringen. Zum Beispiel, dass Rezepte mit einer App eingereicht werden können“, so die 37-Jährige. Ob Monika Koch froh ist, dass sie sich nicht mehr darum kümmern muss? „Ja“, sagt sie mit einem energischen Kopfnicken.

Und die Mitarbeiter? „Frau Rost ist Frau Koch in 30 Jahren, sagen sie“, lacht Monika Koch. Kristin Rost stimmt ihr zu und ergänzt: „Wir sind uns menschlich sehr ähnlich. Deswegen glaube ich, dass das gut passen wird.“ Mit ihr kamen zwei weitere Mitarbeiterinnen ins Team. Das war auch dringend nötig, denn aktuell sind vier von sechs Mitarbeiterinnen von Martina Koch schwanger. „Eigentlich schöne Nachrichten, aber wirtschaftlich war das für mich eine Herausforderung.“

Nachtdienste abdecken

Die Umstände waren auch der Grund, warum die Geschäftsübernahme schneller als geplant über die Bühne ging. „Ich hab zu ihr gesagt, wenn sie die Apotheke haben will, dann muss es jetzt sein“, erzählt Monika Koch. Und genauso ist es gekommen. Die Park-Apotheke in Hartha ist seit diesem Monat offiziell in der Hand von Kristin Rost. Doch Monika Koch bleibt Team und Kundschaft noch ein wenig erhalten. „Ich übernehme die Nachtdienste und ab und an ein paar Nachmittags-Schichten, damit ich auf dem Laufenden bleibe.“ Das will sie solange machen, bis entweder sie keine Lust mehr oder ihre Nachfolgerin genug von ihr hat. „Ich war immer mit Leib und Seele Apothekerin“, sagt die 68-Jährige zum Abschluss.

Bundesverdienstorden für Monika Koch

Monika Koch ist vor allem aber eins: bescheiden. Mit keiner Silbe erwähnt sie, dass sie den Bundesverdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhält. Am heutigen Donnerstag bekommt sie den ganz offiziell von Ministerpräsident Michael Kretschmer überreicht. In der Begründung steht geschrieben, sie habe sich über ein Vierteljahrhundert für die Belange des Berufsstandes der Apotheker eingesetzt. Sie sei im pharmazeutischen Bereich ehrenamtlich engagiert – in Landes- und Bundesverbänden. Mit der Arzneimittelinitiative „Armin“ habe sich die Arzneimitteltherapiesicherheit verbessert und damit auch die Therapietreue von Patienten gestärkt. Darüber hinaus sei Monika Koch seit 2015 Beisitzerin im Vorstand des Fördervereins Deutsches-Apotheken-Museum.

Auf dem Golfplatz

„Ich wollte den Orden eigentlich nicht annehmen“, sagt Monika Koch. „Ich habe aus DDR-Zeiten her ein gestörtes Verhältnis zu Orden.“ Mit Abstand betrachtet kann sie sich mittlerweile aber doch freuen. „Das ist für mich ein Zeichen, dass ich in der Bundesrepublik Deutschland angekommen bin.“ Die letzten 30 Jahre haben sie viel Kraft und Zeit gekostet. „Die Harthaer haben mir oft übel genommen, dass ich so wenig in der Apotheke anwesend war. Die dachten, ich bin auf dem Golfplatz“, erzählt Monika Koch. Stattdessen engagierte sie sich unermüdlich für ihren Berufsstand. Die Auszeichnung dafür erhält sie nun. „Passt doch ganz gut“, sagt sie zum Zeitpunkt der Ehrung.

Von Stephanie Helm