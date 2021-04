Mopeds in Döbeln geklaut – Zeugen in Bockelwitz gesucht

Döbeln/Leisnig

Drei Simson-Mopeds entwendeten unbekannte Diebe aus einer Döbelner Garage. Im Zeitraum vom 25. bis 29 April drangen die Täter gewaltsam in die Garage an der Gabelsberger Straße ein und stahlen die Kleinkrafträder. Die Polizei gibt den Stehlschaden mit 3000 Euro an. Der einbruchsbedingte Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls, begangen nach dem Regelbeispiel des besonders schweren Falls gemäß Paragraf 243 Strafgesetzbuch.

Auf der Staatstraße 31 bei Leisnig hat ein 19-Jähriger einen Dacia gegen einen Baum gesetzt. Gegen 6.45 Uhr sei der Mann von der Dorfstraße in Bockelwitz auf die Staatsstraße 31 eingebogen, informiert die Polizei. Kurcz danach soll ihm auf seiner Fahrspur ein bisher unbekannter schwarzer Pkw BMW mit niederländischem Kennzeichen entgegengekommen sein. Der 19-Jährige sei dem BMW nach rechts ausgewichen und dabei im weiteren Verlauf mit einem Baum kollidiert. Dabei zog sich der Dacia-Fahrer leichte Verletzungen zu. Am Dacia und dem Baum entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro.

Der unbekannte BMW habe seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Bundesautobahn 14 fortgesetzt. Die Polizei sucht nun nach, die Angaben zum Geschehen beziehungsweise zum unbekannten BMW und dessen Fahrer machen können. Unter Telefon 03431/ 65 90 nimmt das Polizeirevier Döbeln Hinweise entgegen.

Von daz