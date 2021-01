Mord im Leipziger Auwald: Platzt jetzt der Prozess?

Leipzig/Döbeln

Platzt jetzt womöglich der Prozess um die Ermordung einer jungen Frau im Leipziger Auwald? Die Verteidigung des mutmaßlichen Mörders Edris Z. (31) stellte am Montagabend im Landgericht den Antrag, sowohl die drei Berufsrichter als auch die beiden Schöffinnen für befangen zu erklären. Rechtsanwalt Kevin Georg Rebentrost ist der Ansicht, die 1. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Hans Jagenlauf trete gegenüber seinem Mandanten „nicht mit der nötigen Unparteilichkeit auf“. Überhaupt werde in dem seit mehr als drei Monaten laufenden Prozess „kein Versuch ausgelassen, die Verteidigung bloßzustellen“, sagte Rebentrost, der gemeinsam mit Rechtsanwältin Petra Costabel den Angeklagten vertritt.

Angeklagter schweigt bislang

Bis dato hat sich Sozialbetreuer Edris Z. noch nicht zu den schweren Vorwürfen der Staatsanwaltschaft geäußert. Sie lastet ihm an, am 8. April 2020 nahe der Richard-Lehmann-Straße seine Ex-Freundin Myriam Z. (37) mit einem Hammer erschlagen zu haben. Die junge Frau trug bei dem Angriff ihr zwei Monate altes Baby in einem Tuch vor ihrem Körper. Das kleine Mädchen blieb unverletzt. Edris Z., der in Afghanistan geboren wurde und in Döbeln aufwuchs, wohnte zuletzt unweit des Tatorts in der Leipziger August-Bebel-Straße.

„Ein konspirativer Zusammenschluss“

Dem Befangenheitsantrag ging am Montagvormittag voraus, dass die Richter Rebentrosts Anregung ablehnten, zwei Zuhörer des Gerichtssaales zu verweisen. Begründung: Sie kämen voraussichtlich als Zeugen in Betracht. Die Betroffenen, eine Frau und ein Mann, würden den Prozess seit dem Start am 7. Oktober akribisch verfolgen. Er habe den „begründeten Verdacht“, argumentierte der Verteidiger, dass sich diese Personen mit Zeugen austauschen und ihre Aussagen absprechen würden.

Der Angeklagte Edris Z., der hier sein Gesicht hinter einem Aktenordner verbirgt, mit seinem Verteidiger Kevin Georg Rebentrost. Quelle: André Kempner

Zu diesem Zwecke gebe es zwei WhatsApp-Gruppen, deren Mitglieder zum Freundes- und Bekanntenkreis der getöteten Myriam Z. gehören. In einer größeren Gruppe würden zum Beispiel Zeitungsartikel eingestellt, während es in der kleineren Gruppe um wichtige Informationen zum Prozess gehe. „Das ist kein sporadischer Austausch“, sondern „ein konspirativer Zusammenschluss“, sagte der Verteidiger. Damit werde jedoch der vom Gesetzgeber gewollte Grundsatz ausgehöhlt, Zeugen „einzeln und in Abwesenheit der später zu hörenden Zeugen zu vernehmen“. Denn es gehörten auch Personen zur Gruppe, die noch nicht vor Gericht gehört worden seien. „Die Wahrheitsermittlung ist durch diese Situation gefährdet.“

„Eine ganze Menge Mutmaßungen“

Weder Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob noch die Vertreter der Nebenklage, die Anwältinnen Ina Alexandra Tust und Rita Belter, hielten den Ausschluss der Zuschauer sowie ihre spätere Vernehmung vor Gericht „im Moment“ für erforderlich. Jakob meinte, es handle sich um „eine ganze Menge Mutmaßungen“ des Verteidigers.

Auch der Vorsitzende Richter Jagenlauf hielt dies in seiner Einzelentscheidung für nicht notwendig, woraufhin Rebentrost einen Beschluss der 1. Strafkammer forderte. Bei dessen Verkündung sagte Jagenlauf, die Vernehmung der Zuschauer sei derzeit nicht zu erwarten. Die Verteidigung stelle Vermutungen zu einer möglichen „Verschwörung“ der Zeugen an. Der Begriff der „Verschwörung“ wiederum rief Rebentrost auf den Plan. Er habe dieses Wort niemals benutzt. Daraufhin kündigte er an, einen Befangenheitsantrag stellen zu wollen.

Noch keine Entscheidung über Antrag

Die 1. Strafkammer gewährte ihm daraufhin zunächst anderthalb Stunden Zeit, um den Antrag zu formulieren. Auf seinen Wunsch wurde die Frist insgesamt dreimal in den Abend hinein verlängert. Doch auch binnen fünf Stunden legte Rebentrost kein Schriftstück vor, sodass er seinen Antrag schließlich der Protokollantin diktierte.

Über den Befangenheitsantrag wird in den nächsten Tagen entschieden. Dafür sind jetzt andere Richter des Landgerichts zuständig. Sollten sie die Ansicht der Verteidigung teilen, wäre der Prozess geplatzt.

Am Montag war die weitere Vernehmung eines einzigen Zeugen – eines Freundes des Angeklagten aus der Döbelner Schulzeit – vorgesehen. Er wartete sechs Stunden vor der Tür des Gerichtssaales und wurde schließlich ungehört nach Hause geschickt.

Von Sabine Kreuz