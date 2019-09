Waldheim

In Waldheim hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war am Freitag ein Bus der Regiobus Mittelsachsen aus dem Haltestellenbereich gefahren. Dessen Fahrer habe den 21-Jährigen auf seiner KTM übersehen. Geschehen ist dieses Verkehrsunglück gegen 14.20 Uhr auf der Mittweidaer Straße an der Haltestelle „ Waldheim Postamt“.

Wie die Polizei mitteilt, hielt der 31-jährige Busfahrer kurz an der Haltestelle an und fuhr im Anschluss wieder an, um die Haltestelle zu verlassen. Der Motorradfahrer war da bereits neben dem Bus. Er bremste scharf ab und stürzte dabei. Der Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei auf 500 Euro.

Von daz