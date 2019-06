Gallschütz

Am Sonntagmittag ist ein Motorradfahrer zwischen Gallschütz und Strocken gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der 29-Jährige auf der Kreisstraße 7506 unterwegs und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Den am Motorrad entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten mit etwa 1.000 Euro.

Von ap/DAZ