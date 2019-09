Pulsitz

Am frühen Mittwochmorgen ist in Clanzschwitz ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt war der 56-Jährige mit seiner Honda um kurz nach 4 Uhr auf der Pulsitzer Hauptstraße in Richtung B 169 unterwegs, als er kurz nach der Einmündung Am Feldberg nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand krachte. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Nach Angaben der Beamten hat die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz bereits vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zum entstandenen Sachschaden lagen bis Mittwochvormittag noch nicht vor.

Von ap/DAZ