Motorradunfall durch Ölspur: War es fahrlässiges Handeln?

Döbeln/ Roßwein

Der Unfall ist zwar schon ein Jahr her, dennoch war er für einen Motorradfahrer folgenschwer. Der Fahrer war im August vergangenen Jahres auf der B169 unterwegs, als er auf einer Ölspur ins Schleudern kam und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Neben zwei gebrochenen Rippen und etlichen Schürfwunden erlitt der Mann ein Schädelhirntrauma. Das Amtsgericht Döbeln leitete schließlich gegen den vermeintlichen Verursacher ein Verfahren wegen des schweren Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Auf der Anklagebank saß nun ein 40-jähriger Roßweiner. Der Vorwurf: Er soll am selben Tag mit seinem Traktor auf der Strecke unterwegs gewesen sein und nicht bemerkt haben, dass sein Fahrzeug Hydrauliköl verlor.

Parteien einigen sich

Für den Angeklagten ging die Verhandlung letztlich glimpflich aus, da bereits im Vorhinein nicht eindeutig zu klären war, ob er seine Sorgfaltspflicht verletzt habe. Nach einer kurzen Absprache zwischen der vorsitzenden Richterin Opitz, der Staatsanwaltschaft sowie der Verteidigung einigten sich die beteiligten Parteien auf eine Einstellung des Verfahrens. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

Polizei und Feuerwehr verständigen

Übrigens: Wer am eigenen Auto merkt, dass er oder sie – etwa nach einem Unfall – Öl verliert, sollte die Polizei sowie die Feuerwehr verständigen. Zum einen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden und zum anderen, um keine weiteren Unfälle zu riskieren.

Von hem