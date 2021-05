Hartha

Bis Ende des Jahres ist Schluss. Ihre Halle in der Dresdener Straße 84 müssen die Motorsport-Freunde aus Hartha dann ausgeräumt haben. Und das ist nicht wenig Arbeit für die etwa 30 Mitglieder. Vor allem sind es Fahrzeuge verschiedenster Art, Werkzeuge, eine ganze Menge Ersatzteile aber auch alte Fahrräder. „Was wir in vierzehn Jahren angesammelt haben, müssen wir nun in einem halben Jahr zusammenpacken“, erzählt der Vorsitzende des Motorsportclubs Hartha, Stephan Schäfer lachend. „Es muss aber auch einiges weg. Wir haben Ersatzteile oder sogar Ersatzmotoren von Fahrzeugen, die wir gar nicht mehr in der Halle stehen haben.“

Anforderungen an die neue Halle

Der Motorsportclub Hartha sucht eine neue Halle für die Fahrzeuge und zum Schrauben. Quelle: Kathleen Retzar

Das neue Domizil sollte etwa 150 bis 200 Quadratmeter groß sein, zur Miete verfügbar sein und im besten Fall in Hartha liegen. „Maximal zehn Kilometer im Umkreis wären in Ordnung“, so Schäfer. Ansonsten sind die Motorsportclubler nicht besonders anspruchsvoll. „Wir brauchen Wasser und Strom. Alles andere können wir selbst herrichten“, erzählt Stephan Schäfer, der Vorsitzender des Vereins ist.

Angefangen hatte der Verein vor 20 Jahren ganz klein in einer Scheune in Gersdorf. Dann kamen weitere Garagen oder kleinere Hallen dazu. „Für das Vereinsleben war das aber nicht schön, der Austausch ist schwieriger. Es ist auch effektiver, wenn an einem Standort alle Werkzeuge vor Ort sind“, so Sven Borchert, der schon fast von Anfang an dabei ist. Ein großer Glücksgriff, dass Mitgründer des Vereines Hans-Jürgen Estler einen Teil des Gebäudes seiner Straßen- und Tiefbaufirma zur Verfügung gestellt. Nun braucht er den Platz selbst. Auch wenn noch kein passendes Angebot in Aussicht steht – der Verein blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Vorfreude auf Rennen

Derweil sind die Fahrzeuge für die Stockcar-Rennen, bei denen Kollisionen erlaubt und auch erwünscht sind, bereit. Seit mehr als einem Jahr stehen die Autos in der Halle und in den Garagen der Mitglieder. Den Fahrern kribbelt es in den Händen und Füßen. Die Hoffnung ist groß, dass am letzten Oktoberwochenende wieder das Stockcar Rennen stattfinden kann. Die Planungen dafür beginnen im August. Die Feuerwehr- und Rettungskräfte haben den Termin der sonst publikumsstarken Veranstaltung, die in 2018 sogar einen Livestream gesendet hat, schon längst im Kalender markiert. Während Stephan Schäfer mehr organisatorisch dabei ist, will Sven Borchert mit einem umgebauten Trabi an den Start gehen.

Wer eine passende Halle oder einen Tipp für das zukünftige Heim des Motorsportclub Hartha hat, kann sich unter der E-Mailadresse: stephan@msc-hartha.de bei dem Verein melden.

Von Kathleen Retzar