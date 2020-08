Mügeln – Börtewitz und zurück: Per Fahrrad durchs Obstland

Mügeln/Leisnig/Börtewitz

Das Obstland ist eine Fahrradtour wert – das meinen die Organisatoren vom Förderverein Obstland um den Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Scheefe. Am Sonnabend, 22. August, Start ist in Mügeln.

Parkplätze vorhanden

„Wir treffen uns 9 Uhr am neuen Geo-Portal und Obstland-Rastplatz am Bahnhof Mügeln“, so Scheefe. Geo-Portal ist der Bahnhof deshalb, weil dort auch eine Menge darüber zu erfahren ist, wie der charakteristische rote Porphyr, ein vulkanisches Gestein, die Region prägte und dies noch immer tut. Der Bahnhof Mügeln liegt am östlichsten Tor zum Sächsische Obstland, dort startet die Tour. Wer seinen Drahtesel ins Auto packt, um an den Tourstart zu gelangen, findet dort aus ausreichend Parkplätze vor.

Anzeige

Vom Bahnhof ins Kloster

Gegen 10 Uhr, nach kurzer Streckeneinführung, Teilnehmererfassung gemäß Corona-Verordnung und Belehrung sowie einem Blick in das Geo-Portal startet die Tour. Die Route führt an den fruchttragenden Obstplantagen entlang zum Kloster Marienthal in Sornzig, einer Wiege des sächsischen Obstbaus.

Weitere LVZ+ Artikel

Bei der Rast mit Getränke-Versorgung erfahren die Tour-Teilnehmer etwas über die Wurzeln und Traditionen des Obstbaus in der Obstland-Region. Eine Streuobstwiese wird im Klostergarten besichtigt. Am Rande des Geschehens werden die „Sornziger Wilden“ – süße Brotaufstriche aus Wildfrüchten in und um Sornzig – zum Kosten und Kaufen angeboten.

Vulkanismus im Visier

Vom Kloster Mariental geht die Fahrt gegen 11 Uhr weiter in Richtung Börtewitz und damit dann in Leisniger Gefilde. An der Kulturscheune wir eine Verschnaufpause eingelegt mit kleinem Imbiss und erfrischenden Getränken.

Wenige Fahrminuten von Börtewitz entfernt wird der Jahrmillionen alte Versteinere See besucht. Dort erzählt ein ausgebildete Geo-Ranger etwas über den früheren Vulkanismus in der Region. Die Tour führt dann wieder zurück zum Bahnhof Mügeln.

Von Steffi Robak