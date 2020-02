Mügelner Feuerwehrleute lernen am E-Auto neue Lösch-Taktiken

Mügeln

Immer öfter machen brennende Elektroautos und die schwierige Lagerung der Wracks Schlagzeilen. Worauf es beim Einsatz an Autos mit alternativem Antrieb ankommt, erklärte Kamerad Stefan Zornik jetzt der Freiwilligen Feuerwehr Mügeln.

„Es ist wichtig, sich mit neuen Technologien, also neuen Herausforderungen zu befassen, um im Ernstfall Unsicherheiten vorzubeugen und unnötige Risiken zu minimieren“, schätzt Wehrleiter Norman Wolf ein. Im Anschluss an den interessanten Vortrag konnte das Wissen an einem bereitgestellten Elektroauto ausprobiert werden. „Vielen Dank dafür an das Autohaus Hirth“, so Wolf.

Von OAZ